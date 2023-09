XV de France: alerte pour Willemse, à une semaine du Mondial

Selon nos informations, le deuxième ligne du MHR, Paul Willemse, souffrirait d’une nouvelle blessure musculaire à la cuisse. Un énième coup dur pour le numéro 5 des Bleus qui pourrait lui faire manquer le premier match contre les Blacks vendredi prochain.

Après Ntamack, Baille, Danty, c’est un nouveau cadre des Bleus qui pourrait manquer le match inaugural de la Coupe du monde. Alors que les joueurs avaient un programme à suivre sur leur semaine off, Willemse s’est rendu au club de Montpellier pour suivre l’entraînement concocté par le staff. Le colosse franco-sud-africain se serait de nouveau fait mal à la cuisse cette semaine.

Pas épargné par les blessures musculaires (ischio, cuisse, etc.) depuis un an, Willemse n’a disputé que 10 matches de Top 14 cette saison et avait raté la tournée de novembre avec l’équipe de France. Cet été, il a déjà été ménagé deux fois lors de la préparation et a manqué le match contre l’Ecosse à Saint-Etienne.

Chalureau rappelé ?

Il est donc, de fait, très incertain pour la semaine prochaine. Le cas échéant, quel sera la solution idéale pour pallier cette blessure ? C’est Thibaud Flament qui avait été aligné à droite lors du deuxième match face à l’Ecosse, associé à Cameron Woki. Romain Taofifenua, forfait à l’époque, pourrait également postuler à une place de titulaire comme lors du dernier tournoi des VI Nations.

Willemse, attendu demain matin à Paris avec les 32 autres sélectionnés, va être observé par le staff médical des Bleus. En cas de forfait, le joueur du MHR, qui a déjà raté le mondial sur blessure en 2019, pourrait être remplacé par Bastien Chalureau, son coéquipier à Montpellier. Victime d’un protocole commotion contre les Fidji, Chalureau a été ménagé la semaine dernière lors de son retour en club. Mais il pourrait être rappelé par le staff des Bleus.