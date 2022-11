XV de France: ce que risque Antoine Dupont après son carton rouge contre l'Afrique du Sud

Après son carton rouge reçu samedi face à l’Afrique du Sud (30-26), le capitaine du XV de France Antoine Dupont passera devant une audience disciplinaire ce mercredi. Voici ce qu’il risque.

C’est le premier carton rouge de sa carrière. A la 48e minute de France-Afrique du Sud (30-26), samedi soir à Marseille, Antoine Dupont a fait vaciller l’ailier adverse Cheslin Kolbe, lequel, en l’air, voulait récupérer le coup de pied de son demi de mêlée Faf De Klerk. Seulement, en le percutant, Dupont a entraîné sa chute la tête la première. Même si l’action a paru accidentelle, le carton rouge était lui indiscutable, renforcé par la sortie de Kolbe sur le coup.

Antoine Dupont ne jouera donc pas dimanche contre le Japon. Reste à connaître sa suspension. Pour cela, il est convoqué ce mercredi à une audience disciplinaire indépendante. En cause, l’intitulé "un joueur ne doit pas plaquer, charger, tirer, pousser ou saisir un adversaire dont les pieds ne sont pas au sol".

Entre quatre et douze semaines ?

Le numéro 9 des Bleus assistera à cette audience par vidéoconférence devant un comité judiciaire indépendant présidé par Stephen Hardy (Australie), par l’ancien entraîneur international Frank Hadden (Écosse) et l’ancien international John Langford (Australie). La décision interviendra le soir même ou le lendemain. Pour quelle sanction ?

Le degré faible de la sanction est de quatre matchs (ou semaines), le degré moyen de huit matchs et le degré supérieur peut aller jusqu’à douze semaines ou plus (avec un maximum de 52 semaines dans le règlement). Il faut savoir que cette sanction peut être réduite potentiellement de moitié si le joueur présente des excuses, des remords, selon son attitude avant et pendant l’audience (il est allé s’excuser auprès de Kolbe) et son casier.

Sur ce dernier point, pas de problème pour Antoine Dupont, qui n’est pas un habitué de ces commissions disciplinaires. En tout cas, c’est son club, le Stade Toulousain (qui se déplace à Lyon fin novembre, avant de recevoir Perpignan et d’entamer la Coupe d’Europe au Munster), qui va maintenant fébrilement attendre le verdict.