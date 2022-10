XV de France: avec Ramos en 15, Ntamack en 10 à l’entrainement

Le XV de France a effectué sa première séance à haute intensité ce mercredi après-midi à Marcoussis, dix jours avant le match contre l’Australie. Thomas Ramos, à l’arrière, et Romain Ntamack, à l’ouverture, étaient alignés avec les potentiels titulaires, tout comme Yoram Moefana à l’aile.

C’est sous un soleil printanier que le XV de France a effectué sa première séance à haute intensité ce mercredi après-midi à Marcoussis. Et sous les yeux de nombreux enfants venus des écoles de rugby de la région, "un véritable bonheur" selon le manager Raphaël Ibanez, les Bleus ont pleinement lancé la tournée de novembre à venir, contre l’Australie (le 5 novembre), l’Afrique du Sud (le 12) et le Japon (le 20). Un entraînement très attendu puisque, contrairement à la veille, Fabien Galthié et son staff ont pu travailler avec un groupe quasiment au complet. Seul le pilier d’Oyonnax Thomas Laclayat manquait à l’appel après un choc lors de l’entrainement de lundi.

De de cette séance, on peut tirer pas mal d’enseignements. Car ceux qui portaient les chasubles bleues avaient de bonnes têtes de titulaires potentiels la semaine prochaine contre les Wallabies. Comme la veille, le Toulousain Romain Ntamack portait le numéro dix dans le dos. Le demi d’ouverture n’a plus joué en club depuis le 11 septembre en raison d’une blessure à la cheville contractée contre Toulon. A Marcoussis, il devrait profiter de ces grosses séances pour monter en intensité aux côtés de Antoine Dupont, conforté dans son rôle de capitaine en début de semaine. Un duo qui se connait évidemment par cœur.

Au sein des lignes arrières, l’autre information, prévisible également, concerne Thomas Ramos. Le Toulousain était aligné en 15. Particulièrement performant depuis le début de saison, le meilleur réalisateur du Top 14 est bien parti pour débuter au Stade de France. Au centre, pas de surprise avec la désormais habituelle présence de Gaël Fickou et Jonathan Danty. Sur les ailes, Damian Penaud, cadre de cette équipe de France, était aligné logiquement tout comme le Bordelais aux 8 sélections Yoram Moefana, qui a déjà dépanné de belle manière à ce poste en l’absence de Gabin Villière, comme ce fut le cas contre l’Ecosse cet hiver. Matthieu Jalibert, lui, pourrait lui couvrir les postes de dix et quinze sur le banc.

Devant, pas de surprises. Charles Ollivon, positionné en 7, était aligné avec les titulaires potentiels en troisième ligne, tout comme Anthony Jelonch et Gégrory Alldritt. En deuxième ligne, Cameron Woki et Paul Willemse portaient respectivement les numéros 4 et 5. Enfin, la première ligne était composée de Uini Atonio, Julien Marchand et Dany Priso. Ce dernier, en l’absence de Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi, devrait avoir une belle carte à jouer dans les semaines à venir. La prochaine séance à haute intensité se déroulera samedi, toujours à Marcoussis avec cette fois un groupe de 28 joueurs puisque 14 éléments seront libérés dans les heures à venir.

Le XV aligné mercredi : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Priso