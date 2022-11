XV de France : Danty absent de l’entrainement à Marcoussis

Parti rejoindre sa compagne sur le point d’accoucher, Jonathan Danty n’a pas participé à l’entrainement de mardi à Marcoussis, quatre jours avant le choc contre l’Afrique du Sud. Le Rochelais était remplacé par Yoram Moefana au centre alors que Matthis Lebel évoluait à l’aile.

Il ne manquait que lui. Trois jours après la victoire arrachée contre l’Australie (30-29) au Stade de France et quatre avant le deuxième test conter l’Afrique du Sud, samedi à Marseille, Jonathan Danty n’a pas participé à l’entrainement de mardi à Marcoussis. Le centre rochelais aux 16 sélections est parti rejoindre sa compagne toujours sur le point d’accoucher d’une petite fille.



Pourra-t-il tenir sa place contre les champions du monde ? Le staff du XV de France n’a visiblement pas encore tranché. Danty ne devrait pas non plus être présent ce mercredi pour la plus grosse séance à intensité de la semaine. "Je viens de m’entretenir avec lui au téléphone, a indiqué le manager Raphaël Ibanez avant l’entrainement. Le travail est en cours. On ne sait pas encore quand il pourra revenir et s’il pourra revenir. On se donne le droit de réfléchir par rapport à sélection."

Moefana au centre, Lebel à l'aile

En son absence, c’est Yoram Moefana qui était associé à Gaël Fickou au centre. Aligné à l’aile contre les Wallabies, le Bordelais a laissé le numéro 11 au Toulousain Matthis Lebel. Pour le reste, c’était du grand classique sous les yeux notamment de Virgile Lacombe, entraineur des avants du Stade Toulousain. Plusieurs joueurs ayant évolué avec leurs clubs dimanche étaient eux ménagés. Les Montpelliérains Alexandre Bécognée, Anthony Bouthier, ainsi que les Palois Jordan Joseph et Emilien Gailleton ont ainsi assisté à la séance du bord de la pelouse. Du côté des remplaçants, le deuxième ligne Sébastien Taofifenua, qui se plaignait de l’épaule, s’est entrainé normalement alors que Flament-Woki était encore aligné en deuxième ligne chez les titulaires.

Le XV aligné mardi : Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Lebel - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Baille