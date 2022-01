XV de France: Dupont, toujours, blessé, mais devrait être sélectionné pour le Tournoi

Le demi de mêlée international du Stade Toulousain Antoine Dupont n’a plus foulé les pelouses depuis 11 décembre. Absent de l’entraînement depuis trois semaines, encore forfait ce week-end aux Wasps, il est annoncé blessé par son club. Et mardi Fabien Galthié annonce sa liste pour préparer le Tournoi des VI Nations.

La question brûlait les lèvres des journalistes au moment de la conférence de presse du Stade Toulousain avant de déplacement aux Wasps. Où en est Antoine Dupont, absent de l’entraînement depuis trois semaines et dont le dernier match remonte au 11 décembre, lors du déplacement à Cardiff? Cette volonté d’en savoir plus était inversement proportionnelle avec l’envie de parler du sujet du manager Ugo Mola. Morceaux choisis: "J’ai vu qu’il y avait encore une fois pas mal d’interprétations. C’est le problème de la communication. Si on ne dit rien, vous inventez et si on dit quelque chose, vous interprétez." Ambiance…

Et l’état de santé du joueur? "Pour l’instant, il est blessé. Donc on va attendre de voir s’il récupère. Vous ne le verrez pas ce week-end. Il est en délicatesse. En gros, pour répondre à une question à laquelle je n’ai pas envie de vous donner la réponse, il est blessé. Dès que Fabien Galthié fera sa conférence de presse vous lui poserez la question pour ses inquiétudes. Moi pour l’instant, ça ne m’inquiète pas parce que la saison est longue. Mais vous allez le savoir ne vous inquiétez pas, l’équipe de France va communiquer bientôt." La tension était palpable. Mais on a l’impression que le Stade Toulousain s’est englué tout seul dans cette communication.

"Un syndrome grippal, mêlée à une sorte de gastro"

Car après les deux reports des matchs face aux Wasps et au Stade Français, que Dupont devait jouer (il était dans le quinze de départ la veille du match face à Paris), le staff l’a annoncé "fatigué" et au repos pour le déplacement à Clermont. La semaine suivante, pour justifier son absence à l’entraînement, le manager du haut niveau Jérôme Cazalbou évoquait "un syndrome grippal, mêlée à une sorte de gastro", ce qui, en cette période de pandémie de covid, faisait réfléchir la presse… alors mardi dernier, au début de cette troisième semaine sans l’icône, tous les journalistes avaient le regard tourné vers le terrain d’entraînement où les Toulousains se livraient une opposition en deux groupes séparés.

Et là encore, le constat était rapide: patatras, toujours pas d’Antoine Dupont. Mais ce dernier était cette fois-ci en salle de musculation pour officiellement une "reprise individuelle". D’où l’attente des observateurs après ces quelques atermoiements et la réponse de Mola. Selon nos informations, c’est bien du côté d’une blessure qu’il faut se tourner. Mais alors, que va faire le sélectionneur Fabien Galthié, qui mardi doit annoncer sa liste des 42 pour la préparation du Tournoi des VI Nations et le premier match face à l’Italie? Va-t-il se passer d’emblée de sa star?

Selon une source proche du dossier, le cas d’Antoine Dupont ne susciterait pas d’inquiétude dans les rangs du XV de France. Le demi de mêlée voudrait soigner son genou droit qui l’avait fait souffrir par le passé.

Selon les informations de RMC Sport, il n’est pas question de prendre des risques inutiles et il devrait bel et bien figurer dans le groupe des 42 annoncé par Fabien Galthié mardi.

Il pourrait faire son retour sur les terrains la semaine prochaine pour la réception de Cardiff le 22 janvier, 40 jours après son dernier match.