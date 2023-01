XV de France: le baromètre des Bleus après ce week-end de Coupe d'Europe

Alors que le Tournoi des VI Nations approche à grands pas (premier match contre l'Italie le 5 février), comment se sont compotés les 42 Bleus présélectionnés lors de ce week-end de Coupe d'Europe.

Les "tauliers"

Cyril Baille: solide sur les phases offensives en première période, où on l’a vu attaquer la défense balle en mai, il a dû, comme ses coéquipiers, ferrailler sur le jeu au sol et en mêlée où le Munster a répondu présent. Sorti dès la 51e.

Julien Marchand: encore énorme et précieux dans les rucks, quatre ballons grattés (dont trois qui amènent une pénalité) un de plus qu’à Sale la semaine précédente. Propre en touche, il a aussi beaucoup porté la balle. Il a souffert d’un genou en 2e mi-temps. Sorti à la 76e, il a été élu homme du match.

Uini Atonio: absent face à l’Ulster le week-end dernier, le pilier était titulaire contre Northampton et a rassuré. Les Maritimes ont été efficaces en défense en début de match et ont fini par faire la différence grâce aux avants, ont dominé en mêlée fermée : Atonio ne peut pas y être étranger. Présent dans le combat et en défense. Il a gratté un ballon dans un ruck en début de match.

Thibaud Flament: remplaçant, il a joué 29 minutes. Peu d’occasions de se montrer balle en main, il a pris une touche et a été pénalisé une fois. Quatre plaquages à son actif.

Paul Willemse: capitaine d’un soir, le deuxième ligne a changé de dimension en deuxième période. Constamment refoulé en première période, il a réussi à faire parler sa puissance ensuite sur le temps fort du MHR. Il continue de monter en puissance. Meilleur plaqueur montpelliérain avec 13 plaquages

Romain Taofifenua: face aux Bulls, il a joué 66 minutes… solides. Trois ballons portés, sept plaquages. Aucune pénalité concédée.

Anthony Jelonch: gros match en défense et en attaque, solide comme à son habitude il a gagné pas mal de collisions. Un match au près, fait pour lui.

Grégory Alldritt: fidèle à son habitude, Gregory Aldritt a joué l’ensemble de la rencontre à Northampton avec intensité. Il s’est donné en défense, a gagné 44 mètres, meilleur total du match pour un avant et a inscrit un essai à l’heure de jeu, après un maul suite à une touche. Il a été élu homme du match.

Sekou Macalou: Battu à Trévise (35-32), il a joué quasiment tout le match (75 minutes) et s’est démené : 5 défenseurs battus, 33 mètres parcourus, il est également le meilleur preneur de balle en touche de son équipe. Complet.

François Cros: Il est enfin réapparu sur les terrains, lui qui n’avait joué que trois minutes cette saison au mois de septembre, avant de rechuter de son genou. Entré à la 61e minute, il a porté un ballon près de la ligne en fin de match et a capté deux touches.

Antoine Dupont: à la manœuvre, puissant au pied et propre dans la distribution, il a tenté de faire simple et a réussi parfois à se dépêtrer de la pression des Irlandais. Neuf défenseurs battus et douze coups de pieds, records du match. C’est d’ailleurs le joueur qui a le plus utilisé le jeu au pied dans cette phase de poule.

Romain Ntamack: un peu discret dans le jeu offensif, il a su toutefois alterner et trouver deux touches importantes en 2e mi-temps. A pas mal défendu aussi. Pas encore étincelant.

Matthieu Jalibert: De retour de blessure après 15 jours d'absence pour un souci musculaire, il a levé tous les doutes qui existaient sur son état de forme. Le seul bordelais au niveau contre Gloucester. Le seul essai du match de l'UBB provient d'une de ses inspirations à la relance. Il est en forme.

Gaël Fickou: capitaine exemplaire en défense face aux vagues du Leinster (meilleur plaqueur du match avec Lauret, 18) a lui aussi joué le match en entier, mais n’a rien pu faire face à la machine Leinster.

Yoram Moefana: Des difficultés à franchir ballon en main la défense de Gloucester mais quelle activité en défense et dans le jeu au sol. Le probable partenaire de Fickou au centre est toujours aussi fiable et stable dans ses performances même si on l'a déjà vu plus flamboyant.

Melvyn Jaminet: Auteur d’un 5 sur 6 au pied et de 15 points (c’était 6 sur 7 et 17 points à Sale), il a joué son rôle important de buteur. Peu d’occasions de se mettre en avant offensivement, match tout de même sobre de sa part.

Charles Ollivon, Damian Penaud et Matthis Lebel étaient au repos. Thomas Ramos purgeait son dernier match de suspension.

Les "challengers"

Gaëtan Barlot: a été pris par la furia d’Exeter, tout comme son équipe, minée par l’indiscipline. Toutefois, il finit meilleur plaqueur du match (14)

Dany Priso: soirée compliquée pour Toulon et petite victoire face à Parme (14-5). 100% de mêlées gagnées mais peu d’occasion de se montrer. Sorti à la 55e

Reda Wardi: forfait de dernière minute il y a une semaine, a proposé cinquante minutes convaincantes. On l’a même retrouvé en position de demi de mêlée par séquence lors d’un temps fort rochelais juste avant la mi-temps. Le pilier gauche a tout de même été pénalisé à deux reprises. Il termine deuxième meilleur plaqueur de son équipe avec neuf plaquages.

Sipili Falatea: Il a plutôt tenu le coup sur la droite de la mêlée et avancé balle en main. Mais le pack bordelais a souffert et on ne l'a pas vu surnager. Toujours impressionnant physiquement toutefois.

Mohammed Haouas: le pilier a été pénalisé sur la première mêlée et n’a pas permis à la celle du MHR de dominer son vis à vis. Pénalisé également en début de deuxième mi-temps sur le même exercice. Remplacé par Lamositele (50e) qui a eu plus d’influence dans le jeu.

Thomas Jolmès: Costaud, solide dans les duels mais pénalisé plusieurs fois. Comme l'ensemble du pack il a souffert mais est prêt physiquement.

Thomas Lavault, remplaçant, est entré juste après la pause. Un match plutôt discret, il était sur le terrain lorsque l’équipe a fait la différence. 7 mètres parcourus, deux plaquages.

Bastien Chalureau: dans la lignée de ses dernières sorties, « Chalu » est moins percutant perforant qu’en novembre. Prestation ordinaire.

Dylan Cretin: à l’image du pack lyonnais, conquérant et plein d’orgueil (Berdeu avait parlé de honte générale sur les derniers matches et ciblant les avants pas assez batailleurs). Très propre dans toutes ses interventions, il a joué tout le match. Meilleur preneur de balles en touche du match (9).

Yacouba Camara: de nouveau placé en troisième ligne, il a été moins dominant physiquement que d’habitude. Gros abattage encore en défense et deuxième avant qui a le plus avancé balle en main.

Antoine Hastoy: a fait un match propre et sobre en tant que titulaire en 10. Une efficacité moyenne au pied : il a passé trois transformations sur cinq.

Pierre Louis Barassi: percée en 1ère période, rush vers les 22 mètres irlandais en 2e, il a quand même été sevré de ballons et a dû beaucoup défendre face aux perce-murailles Frisch et Fekitoa.

Ethan Dumortier: il n’a pas marqué, ce qui est rare cette saison, mais a allumé quelques mèches sur son aile. Il a toujours des jambes de feu dans une attaque "facilitée" par le travail des avants qui ont mis beaucoup de rythme dans le match. Dans la lignée de sa saison où il explose.

Romain Buros et Alexandre Bécognée étaient au repos.

Les "novices"

Teddy Baubigny: dans un match moyen face à Parme, il a porté quelques ballons (7) mais n’a jamais réellement franchi. 100% en touche. Mais comme son coéquipier Priso et l’image de l’équipe, en dedans. Sorti à la 55e.

Paul Boudehent a remplacé Levani Botia à la 45e. Actif en défense avec huit plaquages, il "provoque" le deuxième carton rouge contre Northampton, quand Salakaia-Loto le percute avec le bras dans le visage.

Léo Coly: le demi de mêlée de Montpellier a eu du mal à exister lorsqu’il était sur la pelouse. Pas aidé par son paquet d’avant, il a joué une pénalité rapidement où il s’est isolé et a fini par perdre le ballon. Remplacé par Reinach à la 50e. Prestation moyenne.

Nolann Le Garrec: Titulaire a joué les 80 minutes à la mêlée francilienne. Arrive à battre deux défenseurs pour parcourir 34 mètres. Soulage Russell au pied (9).

Julien Delbouis: comme Macalou, n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe à Trévise. 80 minutes jouées, 5 ballons portés, 7 plaquages et une pénalité coûtée.

Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey étaient au repos.