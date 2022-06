XV de France: le groupe des Bleus pour la tournée au Japon, avec beaucoup de nouveaux visages

Le XV de France a communiqué une liste des 42 joueurs retenus pour la tournée d'été au Japon. Sans de nombreux cadres, mis au repos, Fabien Galthié et son staff ont décidé d'emmener avec eux plusieurs nouveaux visages.

Un XV de France inexpérimenté et avec de nombreux nouveaux visages va s'envoler pour le Japon, où les Bleus affronteront les Brave Blossoms les 2 et 9 juillet prochain. Une liste de 42 joueurs a été communiquée ce lundi, sans de nombreux cadres mis au repos (Dupont, Ntamack...) ni plusieurs Castrais et Montpelliérains, retenus pour la finale du Top 14 ce vendredi.

Sur les 42 joueurs retenus, 17 ne comptent aucune sélection. C'est également une première convocation pour 10 d'entre eux: le 3e ligne Matthias Haddad (Stade Rochelais), le pilier Thomas Laclayat (Oyonnax), le pilier Matis Perchaud (Aviron Bayonnais) et son coéquipier l’ailier Rémi Baget (meilleur marqueur de Pro D2 avec 15 essai), le 2e ligne Rémi Piquette (Stade Rochelais), le 3e ligne Bastien Vergnes-Taillefer (Union Bordeaux-Bègles), le demi de mêlée Nolann Le Garrec (Racing 92), le trois quart centre Louis Lebrun (Castres Olympique), l’ailier Enzo Reybier (Oyonnax) et l’arrière Max Springs (Racing 92).

Sur cette liste, Demba Bamba, Ollivon, Penaud et Vakatawa sont les seuls joueurs à plus de 20 sélections. En tout, 13 clubs sont représentés, dont deux qui évoluaient en Pro D2 lors de la saison 21-22 (Oyonnax et Bayonne).

La liste des joueurs retenus pour la tournée au Japon

Avants: Gros (Toulon), Priso (La Rochelle), Perchaud (Bayonne), Bamba (Lyon), Falatea (Clermont), Laclayat (Oyonnax), Aldegheri (Toulouse), Bourgarit (La Rochelle), Mauvaka (Toulouse), C. Tolofua (Toulon), Flament (Toulouse), Lavault (La Rochelle), Rebbadj (Toulon), Picquette (La Rochelle), Jolmes (UBB), Ollivon (Toulon), Diallo (Racing 92), Tanga (Racing 92), S. Tolofua (Toulouse), Cretin (Lyon), Macalou (Stade Français), Vergnes-Taillefer (UBB), Haddad-Victor (La Rochelle)

Arrières: Couilloud (Lyon), Le Garrec (Racing 92), Lucu (UBB), Hastoy (Pau), Carbonel (Toulon), Jalibert (UBB), Moefana (UBB), Vili (Clermont), Vakatawa (Racing 92), Le Brun (Castres), Reybier (Oyonnax), Baget (Bayonne), Lebel (Toulouse), Penaud (Clermont), Favre (La Rochelle), Luc (Toulon), Spring (Racing 92), Jaminet (Perpignan), Buros (UBB)