Top 14: Montpellier rejoint Castres en finale après une demie étouffante contre l'UBB

Aux termes d'une rencontre serrée et étouffante, Montpellier s'est imposé ce samedi face à l'UBB en demi-finale de Top 14 (19-10) et affrontera Castres pour espérer soulever son premier Bouclier de Brennus.

Les deux rencontres entre Montpellier et Bordeaux s'étaient jouées sur des détails lors de la saison régulière, la demi-finale de Top 14 n'a pas échappé à la règle ce samedi, puisque Montpellier s'est imposé de justesse à l'Allianz Riviera face à Bordeaux-Bègles (19-10) et affrontera Castres, tombeur du Stade Toulousain la veille, en finale vendredi prochain au Stade de France pour espérer soulever son premier Bouclier de Brennus et s'offrir une revanche face au CO, qu l'avait privé du sacre en 2018.

Un choc engagé et vivant

Contrairement à la première demi-finale, jouée vendredi sur cette même pelouse de l’Allianz Riviera, les deux équipes offrent une belle opposition dès le coup d’envoi et le premier essai ne met que sept minutes à arriver. Menés sur une pénalité de Lucu, les Montpelliérains réagissent dans la foulée sur une action collective menée au large et conclue par Vincent Rattez (7-3, 7e).

Propre et efficace, le MHR saute sur chaque occasion pour prendre des points mais se fait punir sur une erreur de Guilhem Guirado, immédiatement sanctionnée par un essai de Matthieu Jalibert (10-10, 17e). Auteurs de 20 premières minutes intenses, les acteurs de la partie baissent le pied et l’intensité n’est plus la même sous la chaleur étouffante. Les fautes et les erreurs se multiplient pour les deux formations, même si un drop d’Anthony Bouthier à la sirène permet au MHR de virer en tête à la pause (13-10, 40e).

La revanche de 2018

Lessivées après une belle première période, les deux équipes jouent la prudence pour éviter les mauvaises surprises mais commettent de nombreuses fautes. Le chronomètre joue pourtant en la faveur des joueurs de Philippe Saint-André et Jean-Baptiste Elissalde, qui donnent corps-et-âme pour préserver leur maigre avantage face aux vagues bordelaises.

Dans un climat pesant en raison des tensions entre Christophe Urios et certains joueurs, l'UBB donne tout dans les vingt dernières minutes pour arracher une première finale en Top 14. Mais les Bordelais sont sanctionnés sur deux pénalités longue distance d'Aprasidze, qui offre la qualification à Montpellier (19-10, 79e) dans un moment crucial et renvoie l'UBB en Gironde pour la deuxième année consécutive aux portes du Stade de France.

Deuxième de la saison régulière, Montpellier triomphe pour la première fois cette saison face aux coéquipiers de Maxime Lucu et retrouvera donc Castres en finale, vendredi prochain (20h45), pour un match entre les deux meilleures équipes de la saison régulière. Une finale aux airs de revanche pour le MHR, battu par les Tarnais en 2018 au même stade (29-13).