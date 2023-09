XV de France: "Vous êtes la plus grande équipe", le discours de Macron aux Bleus avant la Coupe du monde

À quatre jours de l'entrée en lice des Bleus lors de la Coupe du monde de rugby face à la Nouvelle-Zélande vendredi au stade de France (21h15), Emmanuel Macron a rendu visite aux coéquipiers d'Antoine Dupont pour leur glisser quelques mots d'encouragement.

Le Xv de France est dans les starting-blocks. Dans quatre jours, les Bleus entameront "leur" Coupe du monde, face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France (vendredi à 21h15). Ce mardi, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont reçu la visite du chef de l'État, venu adresser quelques mots d'encouragement. Après avoir salué un à un les membres du staff et les 33 joueurs retenus pour le Mondial, Emmanuel Macron a échangé avec Antoine Dupont, avant de prononcer son discours entouré du groupe.

"Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Je n'oublie pas le moment qu'on a passé il y a quelques mois quand vous étiez en train de vous préparer. Je voulais être parmi vous parce que vendredi commence un rendez-vous important, rappelle le président de la République. Je ne suis pas là pour vous mettre la pression, vous n'avez besoin de personne pour ça. Vous avez tout le monde derrière vous à la maison. C'est une chance inouïe pour une génération de participer à une Coupe du monde à domicile. C'est une chance, un privilège mais aussi des devoirs qui vont avec. Vous êtes à la maison avec 67 millions de français derrière vous. Vous êtes l'équipe la mieux préparée au monde. Ça fait quatre ans que vous avez un coach, une équipe, un staff qui est avec vous. Il y a des ajustements à faire à chaque fois, c'est votre boulot mais il n'y a pas de doute à avoir."

"Vous allez gagner et faire ce qu'il faut"

Avant de conclure avec un discours mobilisateur: "Rentrez vendredi dans cette compétition avec détermination. Ça va commencer fort. Quelque chose me dit que ça va continuer fort. Il n'y a pas de place pour l'économie, où ça sera de la première à la dernière minute, il faut tout donner. Vous êtes de grands champions. Vous avez d'immenses individualités, d'immenses talents. Il y en a dans toutes les équipes en face de vous. Je suis sûr d'une chose: vous êtes la plus grande équipe. Ça va être très dur mais il va falloir vous aimer et vous tenir ensemble. C'est parce que vous serez des frères d'armes, vous allez vous battre de la première à la dernière seconde sous les conseils du coach. Vous allez gagner et faire ce qu'il faut ! On est passé quelque fois à deux doigts. C'est l'équipe qui est plus grande que tout. Je serais derrière vous à chaque seconde, comme beaucoup de Françaises et de Français. Rendez-nous fiers et heureux, soyez au rendez-vous. Soyez-vous." Emmanuel Macron a ensuite partagé un cri de guerre avec les Bleus, avant de s'isoler pour discuter avec Fabien Galthié.

Après le rendez-vous face aux Blacks, le XV de France retrouvera l'Uruguay le 14 septembre à Lille, avant d'enchaîner contre la Namibie le 21 à Marseille, puis face à l'Italie le 6 octobre à Lyon.