XV de France: les trentenaires, les bizuts, les Toulousains... La liste des 42 de Galthié en chiffres

Le 5 février, le Tournoi des VI Nations débutera. Pour le préparer, Fabien Galthié a appelé 42 joueurs. Alors que le XV de France débutera la compétition contre l'Italie le lendemain du match d'ouverture, retour en chiffres sur cette liste qui compte quelques nouveaux noms.

4. Le groupe convoqué pour le stage préparatoire compte quatre trentenaires: le pilier de La Rochelle Uini Atonio (31 ans), le deuxième ligne de Lyon Romain Taofifenua (31 ans), l'arrière de La Rochelle Brice Dulin (31 ans) et le "doyen" Bernard Le Roux (32 ans).

6. Il y a six absents par rapport à la dernière liste de Fabien Galthié. En novembre, outre Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), actuellement blessé, Kilian Geraci (Lyon), Wilfrid Hounkpatin (Castres), Thierry Paiva (Bordeaux-Bègles), Romain Buros (Bordeaux-Bègles) et Donovan Taofifenua (Racing 92) avaient été appelés.

7. Sept joueurs convoqués n'ont aucune sélection en Bleu: le pilier de Clermont Daniel Bibi Biziwu (20 ans), le troisième ligne du Racing 92 Yoan Tanga (25 ans), le centre de Clermont Tani Vili (20 ans), les deuxièmes lignes de Castres Florent Vanverberghe (21 ans) et de Montpellier Florian Verhaeghe (24 ans), l'ouvreur de Lyon Léo Berdeu (23 ans), le trois-quart polyvalent de La Rochelle Jules Favre (22 ans).



10. Dix Toulousains ont été appelés par Fabien Galthié: les premières lignes Cyril Baille, Julien Marchand et Peato Mauvaka, le deuxième ligne Thibaud Flament, les troisièmes lignes François Cros et Anthony Jelonch, le demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont, l'ailier Matthis Lebel, l'ouvreur Romain Ntamack et l'arrière Thomas Ramos. C'est le club le plus représenté, devant le Racing 92 (6 joueurs).

10. Les 42 joueurs appelés passeront dix jours en stage dans le sud de la France, d'abord à Carpiagne, dans un camp de la Légion étrangère, puis à Aubagne, pour les entraînements.

12. Deuxième en 2020 et en 2021, XV de France n'a plus remporté le Tournoi des six nations depuis douze ans. La dernière victoire française date de 2010, c'est également le dernier Grand Chelem des Bleus.

22. Vingt-deux des vingt-trois joueurs présents sur la feuille de match lors de la victoire historique face aux All Blacks (40-25), en novembre, ont été rappelés. Le seul absent se nomme Matthieu Jalibert, l'ouvreur de l'UBB étant blessé à une cuisse et absent deux semaines.

66. Le centre international du Racing 92 Gaël Fickou est le joueur le plus expérimenté appelé en Bleu: il compte 66 sélections, loin devant son coéquipier Bernard Le Roux (47 sél.) ou le Rochelais Uini Atonio (39 sél.).

622. Au total, ces 42 joueurs comptent 622 capes, soit une moyenne de près de 15 sélections par joueur.