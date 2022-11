Offre PS5 : ce pack incluant une TV Sony est à prix réduit mais l'offre est limitée

C’est une offre exceptionnelle qu’affiche Boulanger sur son site. Avis à tous ceux qui recherchent une PS5, accompagnée du jeu FIFA 23, Boulanger propose un pack avec TV, console et jeu vidéo avec une réduction de 10%.

Si la PS5 est la console de salon que vous essayez d’obtenir depuis des mois, ne bougez plus. Boulanger propose un pack ultra complet, composé de la console PS5 Edition Standard, du jeu vidéo FIFA 23 et de la TV LED Sony.

Offre Boulanger Profitez de l'offre ! Le Pack PS5 est proposé à prix réduit sur le site Boulanger ! J'en profite

Ce pack normalement vendu 1969,99 euros bénéficie d’une réduction de 10%. Son prix est ainsi de 1769 euros seulement. Ce pack est l’occasion unique d’enfin obtenir votre PS5 et de bénéficier de tout le matériel nécessaire pour profiter de vos jeux dans les meilleures conditions !

Profitez d'un pack PS5 tout en un (console, TV Sony, casque...)

Le pack PS5 proposé par Boulanger est l’un des plus complets. En effet, on retrouve la TV LED Sony, avec un écran de 126 cm et une résolution de 3840 x 2160 pixels. Vous allez pouvoir profiter de vos contenus favoris en qualité 4K. Cette dernière est 4x supérieure à la norme HD et offre un niveau de détail élevé. Pour vos jeux vidéos, vous bénéficiez d'une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre jusqu’à 120 Hz. Au niveau du son, le téléviseur prend en charge la technologie Dolby Atmos et le son est adapté en fonction de l'environnement sonore de la pièce. Au niveau des connectiques, vous retrouvez 2 ports HDMI 2.1, 2 ports HDMI 2.0 et deux ports USB. Cette TV est connectée, cela signifie que vous pouvez vous connecter à Internet et faire des recherches ou encore profiter de vos applications favorites.

Commander le pack PS5 de Boulanger

Pour une utilisation totale de cette TV, vous pourrez profiter de la PS5 Standard. Cette console est sortie en novembre 2020 et reste aujourd’hui difficile à obtenir. Parmi les caractéristiques de la PS5, on peut citer des temps de chargements accélérés grâce au disque SSD ultra rapide, le retour haptique ou encore l’audio 3D. La manette sans fil DualSense vous offre une toute nouvelle expérience avec de nouvelles sensations. Grâce à l’intégration d’un microphone, vous pouvez facilement échanger avec d’autres joueurs. La console est vendue avec le tout dernier jeu de la saga FIFA, FIFA 23. Cette édition met en avant les hommes et les femmes, en vous donnant la possibilité de pour la première fois dans l’histoire d’EA SPORTS FIFA de jouer avec des clubs féminins. Via cette édition FIFA World Cup Qatar 2022 et FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023. De plus, vous bénéficiez d’un casque FFF et une carte PSN d’une valeur de 50 euros est incluse.

Pourquoi craquer pour le pack PS5 made in Boulanger ?

Ce pack est l’occasion parfaite d’obtenir votre PS5. Cette dernière est difficile à obtenir, et même si le pack peut sembler cher, il bénéficie d’une réduction non négligeable et est surtout ultra complet. Vous avez la possibilité de régler votre achat en plusieurs fois et de vous faire livrer chez vous dès demain ou bien de retirer votre commande dans l’un des magasins Boulanger à proximité. La TV vous permettra de jouer à vos jeux vidéos, mais aussi de profiter d’une très belle qualité d’images pour vos films et séries. La PS5 est la dernière console de Sony et ce pack proposé par Boulanger, vous permet de l’avoir en quelques heures seulement, après des mois d’attente ! Pour une durée limitée, le pack PS5 est affiché à 1769 euros au lieu de 1969,99 euros, grâce à une réduction de 10%.

Commander le pack PS5 de Boulanger

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Boulanger. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.