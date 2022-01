adidas : la célèbre basket Superstar est en promotion à l'occasion des soldes

Faites le plein d’énergie pendant les soldes avec des offres adidas à ne pas manquer sur la basket Superstar et bien d’autres produits.

Les baskets Superstar sont à moins 30% sur le site adidas pendant les soldes. Vous pouvez les acheter pour seulement 70 euros au lieu de 100 euros sur le site. Une économie de 30 euros qui va en surprendre plus d’un et ne laissera personne indifférent. Retrouvez d’autres promotions jusqu’à moins 50% notamment sur vos produits classiques préférés. Avec une note de 5 étoiles sur plus de 1600 avis, vous êtes sûr de miser sur une basket de qualité avec la Superstar sur adidas. Elle existe en différentes tailles dont des demi-pointures du 36 au 46 sur le site. C’est le moment d’en profiter, alors n’attendez pas que l’offre expire. Comme vous l’aurez compris, d’autres promotions sont disponibles sur le site et n’attendent plus que vous pour trouver preneur.

Offre adidas Profitez de l'offre adidas ! Les célèbre Superstar sont en promotion sur le site adidas J'en profite

La adidas Superstar voit son prix chuter durant les soldes

Poursuivez l’histoire de cette basket iconique qu’est la Superstar en la commandant en promotion à 70 euros sur le site d’adidas. Le cuir pleine fleur dont elle est recouverte lui donne beaucoup de cachet et vous apporte style et élégance. Il vous suffit d’enfiler vos baskets pour donner à toutes vos tenues un look mi-rétro mi-moderne inimitable. Longtemps imitées mais jamais égalées, les baskets Superstar vous offrent un design inspiré des jeux vidéo 8 bits très coloré et fun. Sublimées par un bout de pied en forme de coquillage sur l’empeigne, elles sont incomparables. Depuis plus de 50 ans, elles enchantent aussi bien les sportifs de haut niveau tels que les joueurs de la NBA que les danseurs du monde du hip-hop. Très confortables, vous n’êtes pas près de vous lasser de ces chaussures qui vous accompagneront à la ville comme sur les terrains. Vous n’avez plus qu’à vous laisser tenter par l’une de ces paires en promotion sur adidas.

La basket Superstar au prix de 70 euros au lieu de 100 euros sur le site d’adidas

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec adidas. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.