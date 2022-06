Air Force 1 : la version full Blanche est disponible sur le site Nike, ca ne va pas durer

L’un des modèles les plus populaires de Nike, à savoir les Air Force 1’07 est actuellement disponible sur le site officiel de la marque. Les Nike Air Force 1 07 sont ainsi vendues 109,99 euros !

Nike affiche en stock les célèbres Air Force 1’07 sur son site, à seulement 109,99 euros. La marque au Swoosh propose de nombreux modèles de sneakers sur son site. On retrouve notamment les Air Force, les Air Jordan, les Nike Crater Remixa et bien d’autres paires.

Nike propose également de nombreux produits pour le sport : joggings, sweats, t-shirts, aussi bien pour les hommes, que les femmes, mais aussi les plus jeunes ! Une large sélection de produits adaptés aux sportifs ou aux personnes souhaitant adapter un style plus street !

Profitez du stock rare sur la célèbre Air Force 1 Blanche

La Nike Air Force 1’07 est disponible en plusieurs tailles, allant du 38.5 au 52.5. Cette silhouette emblématique du basketball revisite ses éléments les plus célèbres : les renforts cousus résistants, les finitions sobres et juste ce qu'il faut d'éclat pour briller sur le terrain. Cette paire est proposée avec une coupe basse apportant un look plus épuré et profilé. Le col de la chaussure est rembourré pour une sensation de douceur et de confort. Le premier modèle de Air Force 1 a été lancé en 1982. C’était la première chaussure de basketball équipée de la technologie Nike Air. Elle a révolutionné le sport tout en remportant rapidement un incroyable succès dans le monde entier. Aujourd'hui, la Air Force 1 reste fidèle à ses racines avec le même amorti souple et dynamique qui a changé l'histoire des sneakers. Pour une durée limitée, la Nike Air Force 1 ‘07 est disponible à 109,99 euros.

