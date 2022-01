Air Max, Air Force, Jordan... Nike propose plein de sneakers à moins de 100 euros

Dans quelques jours, les soldes d’hiver vont débuter. En attendant cet événement phare de ce début d’année 2022, Nike a pris les devants. Sur le site de la marque, on retrouve plus de 400 paires de chaussures à moins de 100 euros ! Alors que les fêtes de fin d’année sont terminées, vous êtes peut-être à la recherche d’une nouvelle paire de chaussures ! Si les baskets sont vos chaussures favorites, vous aurez l’embarras du choix. En effet, il existe de nombreux modèles sur le marché et particulièrement chez Nike ! La marque au Swoosh propose de nombreuses offres. Sur le site, on retrouve notamment une sélection de plus de 400 paires de chaussures à moins de 100 euros. Découvrez ci-dessous la sélection de chaussures actuellement disponibles.

Nike : profitez de petits prix avant l'arrivée des soldes !

Parmi les modèles actuels disponibles sur le site Nike, on retrouve par exemple la Nike SB Ishod Wair, l’une des dernières sorties de la marque. Pour les enfants, les chaussures pour bébé et petit en fant Nike Revolution 6 conçues en matières durables sont affichées à 34,99 euros. Autre modèle actuellement disponible pour moins de 100 euros, les chassures de football pour surface synthétique Nike Phantom GT2 Academy TF à 79,99 euros. Pour les femmes, on retrouve Nike Revolution 6 Next Nature Premium, des chaussures de running sur route pour Femme à 59,99 euros. Parmi les derniers modèles sortis, les Jordan Series ES, ou encore les Nike Blazer Low’77 Jumbo sont proposés respectivement à 84,99 euros et à 94,99 euros. Enfin, autre modèle actuellement disponible à moins de 100 eruos les chaussures de training pour Homme Nike Legen Essential 2 à 59,99 euros.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.