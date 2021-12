Air Max, Jordan, Air Force 1... Nike propose des top promotions juste avant Noël

La dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël est là ! Si vous n'avez pas encore terminé votre liste de Noël, Nike pourrait bien vous sauver la mise ! La marque au Swoosh propose plus de 1000 produits en promotion, de quoi trouver votre bonheur en réalisant de bonnes affaires !

Alors que Noël approche à vitesse grand V, on pourrait penser que certaines marques augmentent leurs prix. En tout cas, sur le site de Nike ce n’est pas le cas, au contraire ! En effet, la marque spécialisée dans les articles de sport propose une belle sélection de produits en promotion. En plus de ces offres spéciales, Nike vous facilite la tâche en proposant sur son site une section cadeaux, afin de trouver le bon cadeau en fonction des tendances, de votre budget, par sport ou encore en fonction des marques !

Air Force 1, Air Max, Jordan... de nombreux produits sont en promotion

Parmi les produits en promotion sur Nike, on retrouve de tout : chaussures, bodys, t-shirts, joggings, sweats, vestes… le choix est large ! Pour vous donner quelques exemples de ce qui vous attend, on retrouve par exemple les chaussures Nike React Vision à 103,97 euros au lieu de 129,99 euros ou encore le haut en tissu Nike Sportswear normalement vendu 64,99 euros proposé à 45,47 euros. Les paires de Air Max, ou encore de Jordan et même les Air Force 1 profitent de promotions ! Que ce soit pour faire votre sport à la maison, en extérieur ou encore pour les enfants durant les cours de sport, Nike propose de jolies remises. Les fans de sport et particulièrement de football pourront également retrouver certains maillots en promotion, comme le FFF 2020 Stadium Home

Découvrir les promotions Nike

La rédaction de BFMTV n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.