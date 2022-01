Amazon Prime Video : la Ligue 1 Uber Eats est de retour ce weekend !

Les amateurs de foot vont être ravis ! De nombreux matchs sont de retour en ce début d’année, avec notamment le match OL-PSG ce dimanche 9 janvier à 20h45. Pour regarder les matchs de la Ligue 1 Uber Eats, avoir un abonnement Prime est presque essentiel et le Pass Ligue 1 !

Ce mois de janvier va être marqué par de beaux matchs de football, via la Ligue 1 Uber Eats. Parmi les prochains à regarder, on peut citer OL/PSG le 9 janvier ou encore Angers SCO ASSE le mercredi 26 janvier à 19 heures. La diffusion de la Ligue 1 est majoritairement assurée par Amazon, avec 8 matchs par journée de Ligue 1 et de Ligue 2. Pour profiter des matchs et vivre l’ambiance du football, il faudra donc prendre un abonnement Amazon Prime. En effet, via ce service vous pourrez accéder à Prime Video et ainsi accéder au Pass Ligue 1 et profiter des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT. Par ailleurs, chaque match de Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video bénéficie au moins d'une émission de 20 minutes avant et 15 minutes après le match, et d'une émission pendant la mi-temps.

Pour souscrire au Pass Ligue 1, il faut être abonné à Amazon Prime. En effet, seuls les abonnés Amazon Prime peuvent souscrire au Pass Ligue 1. Pour regarder la Ligue 1 avec Amazon, il faut prendre un abonnement à Le Pass Ligue 1, la nouvelle chaîne de La Ligue 1, accessible via Prime Video. Réservée aux abonnés au service Amazon Prime, elle coûte 12,99€/mois sans engagement. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime est disponible à 5,99 euros par mois ou 49,99 par an.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.