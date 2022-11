Black Friday : Cette paire de Nike Air Max voit son prix chuter grâce à ce code promo Nike

Des Nike Air Max en promotion, ça vous tente ? Alors, rendez vous sur le site de la marque. Nike propose en effet 25 % de réduction à ses clients membres. Attention, l’offre est limitée dans le temps.

Profitez vite de la promotion sur les Nike Air Max Flyknit Racer. Sur le site de Nike, elles passent de 159,99 euros à 119,99 euros pour les membres grâce au code WIN22. Les chaussures Nike Air Flyknit Racer combinent deux technologies iconiques de la marque. L’empeigne Flyknit est inspirée de la FK Racer (2012).

Offre Nike Profitez de la Cyber Week ! Profitez du code promo WIN22 sur de nombreux produits ! J'en profite

Sans couture, légère, elle confère aux chaussures leur look sportif. Avec elle, la semelle de la Pre-Day vient vous offrir un confort incomparable. Grâce à leur design issu de l’athlétisme, leur semelle en mousse, les détails en daim synthétiques, les Nike Air Max Flyknit Racer sont uniques en leur genre. Vous ne les quitterez plus !

Nike a conçu ce produit en prenant soin d’utiliser des matières recyclées, dans une démarche zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Disponible en trois coloris, vous trouverez la paire qui convient le plus à votre style et à votre mode de vie. Dépêchez-vous d’en profiter avant que ce bon plan ne disparaisse !

25% de remise pour les Membres Nike uniquement (inscription gratuite)

Nike récompense ses membres en leur faisant cadeau d’une réduction de 25 % pour le Black Friday, à valoir sur tout le site (hors produits remisés, des exclusions peuvent s’appliquer). Pour en profiter, il faut saisir le code “WIN22” et être membre Nike. Attention, cette offre est valable seulement du 21 novembre à 9 heures au 24 novembre à 9 heures. La souscription pour devenir membre Nike est gratuite et vous fait profiter de nombreux avantages. Tout d’abord, la livraison. Vous pouvez recevoir vos chaussures gratuitement. Et si elles ne vous conviennent pas, les retours sont également gratuits pendant 30 jours. En devenant membre Nike, vous aurez accès à des promotions et des offres spéciales toute l’année. Vous découvrirez également les entraînements proposés par les coachs Nike. Sur les applications de la marque, vous retrouverez toutes les infos et des sources d’inspiration pour continuer à garder la forme. Vous allez rejoindre une communauté de passionnés qui ont les mêmes buts et le même esprit, celui de se dépasser !

Pour voir les articles en promotion, rendez vous sur cette page

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.