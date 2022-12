Bon plan Nike : cette paire hyper stylée est à tout petit prix sur le site officiel

Dépêchez-vous de profiter des dernières promotions de Noël chez Nike. Le site de la marque peut encore vous permettre de faire de beaux cadeaux. Par exemple, vous pourrez glisser sous le sapin la paire de Nike Waffle Debut pour moins de 50 euros.

Pour vos derniers cadeaux de Noël, pensez à Nike qui propose toujours de belles offres en cette fin d’année. En ce moment, la paire de chaussures Nike Waffle Debut bénéficie d’une réduction de 40 % sur le site. Nike a remis au goût du jour la célèbre Waffle en la modernisant pour qu’elle profite à la fois du style rétro et des innovations de la marque. Ainsi, la semelle intermédiaire “compensée”, tout en daim et nylon, a été remise au goût du jour. La semelle extérieure, quant à elle, est restée authentique et son motif gaufré vous offrira une bonne adhérence.

Faciles à enfiler grâce aux Swoosh qui forment une languette, elles seront à vos pieds dès le matin. Grâce à ses renforts en tissu, vous allez pouvoir les garder des années tant elles vont être robustes. Le col bas est rembourré, pour apporter du style, mais aussi du confort. Vous n’allez plus les quitter.

Optez pour une valeur sûre avec les Nike Waffle Debut

Avec les chaussures Nike Waffle Debut, vous ne pouvez pas vous tromper. C’est un des meilleurs choix de cadeau, à moins que vous ne les vouliez pour vous. Dans tous les cas, ne ratez pas la promotion de Nike, qui les propose à 41,97 euros au lieu de 69,99 euros. Et il est toujours possible de les avoir pour le 24 si vous les commandez maintenant ! Et ce n’est pas tout. Pour avoir encore plus d’avantages, vous pouvez rejoindre le programme de fidélité de Nike. La livraison sera alors gratuite, ainsi que les retours pendant 30 jours. En outre, vous pourrez profiter de nombreuses remises toute l’année, de conseils sur les produits, mais aussi sur vos entraînements. Vous aurez également la possibilité de vous rendre sur les applications et rejoindre une communauté de passionnés. Vous pourrez trouver la motivation pour courir encore plus et augmenter vos performances. N’hésitez plus, le club Nike, c’est gratuit !

Pour profiter de l’offre sur les Nike Waffle Debut, cliquez ici

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.