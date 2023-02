Bon plan RMC Sport : regardez toute la Ligue des Champions grâce à cette offre

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions débutent ce mardi ! Les meilleures équipes européennes reprennent du service pour des chocs intenses. Voici le bon plan RMC Sport pour regarder toute la Ligue des Champions !

L’ouverture des 8e de finale a lieu au Parc des Princes ce mardi soir ! Le Paris SG reçoit le Bayern Munich, pour la première manche. L’enjeu est capital pour les Parisiens, qui doivent à tout prix conserver l’avantage. En effet, en cas d’égalité, l’équipe qui a inscrit le plus de buts à l’extérieur remporte le duel, et peut continuer en quarts.

En ce moment, le Bayern enchaîne les victoires dans toutes les compétitions, alors que le PSG connaît des difficultés depuis la reprise. Vous retrouvez également la confrontation entre l’AC Milan et Tottenham, ce mardi à 21 heures. Le lendemain, c’est au tour des Blues de Chelsea de se déplacer pour affronter le Dortmund. Le Borussia accumule les victoires, et peut compter sur Jamie Bynoe-Gittens pour trouver et concrétiser les occasions. Enfin, le match Bruges – Benfica a lieu lui aussi ce mercredi soir. Voici le bon plan RMC Sport pour regarder toute la Ligue des Champions !

La Ligue des Champions est diffusée en intégralité et en direct via l'offre d'abonnement RMC Sport + beIN SPORTS. Chaque semaine, vous retrouvez les plus belles affiches de la compétition sur la chaîne RMC SPORT. Les autres rencontres sont, quant à elles, retransmises sur beIN SPORTS. Ainsi, les consultants RMC Sport vous donnent rendez-vous avant les matchs, pour la présentation des équipes, des statistiques et faire le bilan des rencontres. RMC Sport propose également des émissions, des reportages et des débats dédiés à l'UEFA Champions League. En plus, l'ensemble des contenus RMC Sport est disponible sur PC, TV, smartphone, tablette et via l'application RMC Sport. Vous assistez également à de nombreux autres sports, dont les combats de MMA et de boxe.

