Ce maillot de l'équipe de France est à moins de 30 euros chez Nike !

Vous voulez trouver un maillot de l’équipe de France qui soit à la fois moderne mais qui montre en même temps votre attachement à cette équipe ? Pas de problème avec ce maillot de football à manches courtes pour homme.

Vous pouvez le commander dès maintenant chez Nike avec une remise de 50% faisant chuter son prix de 59,99 euros à 29,97 euros. Pour profiter des 30 euros de remise, c’est maintenant que cela se passe sur le site officiel de la marque Nike. Les tailles vont du S au XL, vous trouverez forcément la vôtre. Si vous aimez l’originalité, vous serez conquis par ce maillot dans l’air du temps qui s’affranchit des codes habituels de la mode footballistique. Voici un maillot qui pourra tout aussi bien se porter comme un t-shirt.

Vous serez séduit par les motifs design et artistiques de ce maillot de football aux couleurs de l’équipe de France proposé sur Nike avec une remise de 50%. Désormais à moitié prix, vous pouvez l’acquérir pour seulement 29,97 euros et économiser 30 euros immédiatement sur votre achat. Conçu dans des matières respirantes, il favorise l’évacuation de la transpiration. Sa couleur de fond blanche ne retient pas la chaleur et reflète les rayons du soleil, il sera donc très confortable à porter au quotidien et particulièrement en été pendant les fortes chaleurs. Sa coupe standard vous offre un look décontracté et stylé sans que vous ayez besoin d’ajouter un quelconque accessoire. Il comporte des détails élégants comme le coq français, le logo Nike ou encore les 2 étoiles correspondant aux deux victoires de la coupe du monde gagnées par la France. Vous pouvez l’associer à un short ou un bermuda pour vous sentir totalement à l’aise sans renier sur votre style.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.