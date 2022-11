Cette paire de Nike Running est excellente, confortable et en promotion

Nike affiche une large sélection de produits à prix réduit. Sneakers, vêtements ou encore jogging sont disponibles en promotion. N’attendez plus et découvrez vite la remise sur la chaussure de running Nike Pegasus 39.

C’est à prix mini que la Nike Pegasus 39 s’affiche sur le site Nike. Normalement vendue 119,99 euros, cette paire de sneakers est disponible à seulement 83,97 euros. La Nike Pegasus 39 est disponible en deux coupes : classique ou extra-large.

Offre sur la paire de Nike Pegasus 39 Profitez de l'offre ! La paire de Nike Pegasus 39 profite d'une offre qui excelle ! J'en profite !

10 coloris sont au total proposés sur cette chaussure et les tailles vont du 38.5 au 51.5. Cette chaussure de running est idéale pour les fans de run. Plus légère sur le dessus que la Pegasus 38, cette chaussure se porte en toute saison et offre une sensation de maintien qui stabilise le pied. L’amorti et les deux unités Zoom Air apportent un certain dynamisme aux foulées.

30% de réduction sur cette paire de running Nike

La Nike Pegasus 39 est une chaussure de running sur toute pour homme disponible à prix réduit pour une période limitée. Tout au long de l’année, Nike affiche des milliers de produits à prix cassé, via sa catégorie "promotions". Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, vous allez trouver sur Nike de nombreuses idées cadeaux pour faire plaisir aux petits comme aux grands. Pour profiter d’un maximum de bons plans tout au long de l’année, nous vous conseillons de devenir membre Nike. L’inscription est gratuite et le programme de fidélité de Nike vous offre des avantages comme la livraison gratuite, un accès à la boutique réservée aux membres, des offres spéciales et promotions tout au long de l’année, mais aussi un accès aux différentes applications Nike. Alors, n’attendez plus et devenez vite membre Nike !

Cliquez ici pour profiter de l’offre sur la paire de running Nike sur le site officiel

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.