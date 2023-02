Cette sneakers Nike fait partie des top ventes, pas étonnant vu le prix

Nike fait fondre les prix et permet à ses clients de se procurer les Nike Blazer Mid’77 Jumbo en promotion. Vous allez être bien dans vos baskets, à petit prix ! N’attendez pas la rupture de stock pour les acheter…

Avec ses chaussures Blazer Mid’77 Jumbo à moins de 70 euros, Nike va être dévalisé.

Ces chaussures iconiques remises au goût du jour vont compléter votre garde-robe avec style. Nike s’est inspiré de la Blazer originale et a repris les renforts en cuir cousus ainsi que les détails en daim doux.

Leur talon élastique, leur texture effet velours côtelé et leur large languette pour les enfiler plus facilement, finissent de leur conférer le look rétro si cher aux fans du modèle. Et pour la touche d’originalité, elles sont dotées de gros lacets et d’un Swoosh surdimensionné.

Grâce à leurs talons élastiques et ses boucles oversize à l’arrière, elles sont faciles à mettre et à enlever. Vous n’aurez pas besoin de vous contorsionner…

Quant au fil ultra épais de la couture, il est là pour une touche rebelle.

Vous allez pouvoir allier mode et confort en une seule paire de chaussures que vous n’allez plus jamais quitter…

Osez les Nike Blazer remises au goût du jour

Nike vous propose ses chaussures Nike Blazer Mid’77 Jumbo au prix de 65,97 euros au lieu de 109 euros. C’est un prix fou pour cette paire de chaussures au look iconique ! En plus, si vous faites partie du programme de fidélité Nike, la livraison ainsi que les retours sont gratuits ! Mais ce ne sont pas les seuls avantages du club Nike. En effet, en devenant membre, vous allez profiter d’une période d’essai prolongé et de bien d’autres encore bons plans. Rejoindre Nike, c’est aussi rejoindre une communauté de passionnés pour vous motiver et vous dépasser. Vous allez également recevoir des promotions dédiées aux membres et vous pourrez accéder aux applications de Nike pour vous entraîner, recevoir des conseils de coachs, partager vos inspirations avec les autres membres… Tous ces avantages sont gratuits et vous permettront d’être bien dans votre tête, bien dans votre corps, et bien dans vos Nike !

