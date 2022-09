Coupe du monde 2022 : les maillots de l'Équipe de France ont enfin été dévoilés

Du 20 novembre au 18 décembre 2022 aura lieu la 22e édition de la Coupe du monde de football. Les nouveaux maillots de l'équipe de France ont été réalisés par Nike et sont enfin dévoilés au grand public.

À cette occasion, le site de vente en ligne Nike propose à ses membres, d'acquérir le maillot de football Nike dri-FIT pour homme à seulement 89,99 euros. Devenir membre Nike est ouvert à tous et est entièrement gratuit. Vous bénéficiez alors d'événements exclusifs dont la vente des maillots de l'équipe de France à l'heure actuelle.

De plus, la livraison est gratuite et vous disposez d'un délai de rétractation de 30 jours quelle que soit la raison. Les étudiants inscrits sur UNiDAYS profiteront d’un code de réduction supplémentaire de 10 %. Le maillot est disponible dans toutes les tailles, depuis le S jusqu'au 2XL.



Découvrez les nouveaux maillots de football 2022 de l'Équipe de France !

Solide et anti-transpirant, le maillot de football Nike Dri-FIT est conçu à partir de fibres de polyester recyclées. Les fibres ont été fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées, préalablement nettoyées, broyées puis transformées en fils de haute qualité. Le principe de fabrication Dri-FIT évacue la transpiration et permet aux joueurs de profiter d'un maximum de confort.

Les coutures sont solides et effectuées avec une extrême précision. Il en va de même pour toutes les parties brodées comme l'écusson représentant le coq français surmonté des 2 étoiles. Le maillot est entièrement lavable en machine en utilisant le programme polyester. Avec le maillot de l'équipe de France Dri-FIT, Nike a su allier efficacité et respect de l'environnement. Vous pouvez dès maintenant devenir membre Nike et profiter du maillot de football Dri-FIT pour homme, vendu à seulement 89,99 euros.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.