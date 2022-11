Coupe du monde 2022 : profitez de cette barre de son à prix réduit chez Fnac

Pour vivre la Coupe du Monde 2022, Fnac met l’ambiance du stade au milieu du salon avec cette barre de son Yamaha à moins de 180 euros. Profitez d’un son immersif avec un encombrement réduit.

Un bon téléviseur pour regarder les matchs de la Coupe du Monde 2022, c’est un bon début. Mais l’image n’est qu’une partie de l’ambiance : il faut également que le son soit à la hauteur. Avec cette offre Fnac, pas de souci de ce côté. Le site propose une très bonne barre de son Yamaha SR-B20A, compatible DTS Virtual, au prix de 179,99 euros.

C’est une grosse réduction de 40% sur son prix habituel qui est de 299,99 euros. Une barre de son permet de profiter d’un son immersif sans les problèmes de place et de câblage d’un ensemble home cinéma. Cette barre est signée d’un fabricant réputé dans ce domaine et son prix est très attractif avec cette offre. Pendant toute la période de la Coupe du Monde, Fnac propose de nombreuses réductions sur des téléviseurs, barres de son, vidéoprojecteurs ou tablettes.

La barre de son Yamaha SR-B20A dispose de 6 haut-parleurs avec un caisson de basse intégré. Elle délivre un son 3D virtuel grâce à sa compatiblité DTS Virtual:X et dispose d’un mode Bass reflex pour enrichir les graves, ainsi que d’une fonction Clear Voice qui renforce les voix. La barre propose également une sortie pour brancher un caisson de basse externe. Elle est compatible avec les formats audio PCM, Dolby Digital (jusqu’à 5.1) et DTS Digital Surround. Elle délivre en tout une puissance de 120W. Côté entrées audio, on note deux entrées numériques optiques ainsi qu’une prise HDMI. La barre de son offre aussi une prise en charge du Bluetooth.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Fnac Darty. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.