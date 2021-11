Cyber Monday : adidas et Reebok propose un code promo exclusif

À l’occasion du Cyber Monday qui a lieu le lundi 29 novembre prochain, deux marques s’associent ! En effet, adidas et Reebok proposent un code promo spécial pour profiter d’offres sur les deux sites !

Alors que le Black Friday a eu lieu le vendredi 26 novembre dernier, les offres se sont prolongées tout au long du weekend, jusqu’au Cyber Monday. En effet, le lundi suivant le Black Friday est organisé le Cyber Monday. Un événement commercial permettant de profiter de toujours plus de bonnes affaires ! Cette année, adidas et Reebok proposent un code promo exceptionnel. Le code EXTRA20 vous permet de profiter de 20% de remises supplémentaires sur adidas et de 20% de remises en plus sur l’outlet chez Reebok.

Profitez du Cyber Monday chez adidas et Reebok !

Sur les sites d’adidas et Reebok, vous pouvez déjà profiter de remises allant jusqu’à respectivement -50% et -65% de remise sur une large sélection de produits, aussi bien pour les hommes, les femmes ou encore les enfants. Parmi les produits en promotion on retrouve vêtements, chaussures et accessoires. Que vous souhaitiez donner un coup de neuf à votre garde robe dédiée au sport ou tout simplement faire plaisir pour les fêtes de fin d’année, vous trouverez des offres très intéressantes sur les deux sites. Par exemple, les chaussures Ultraboost 1.0 DNA sont affichées à seulement 117 euros, les Reebok Royal Complete Clean 2.0 à 35 euros ou encore les Chaussures Continental 80 Primeblue à 60 euros seulement au lieu de 100 euros.

Sur adidas, les offres Black Friday affichent des remises allant jusqu’à 50%. En utilisant le code EXTRA20 lors du Cyber Monday vous profiterez de 20% supplémentaires sur votre commande. Sur Reebok, le code EXTRA20 permet d’avoir 20% en plus sur la catégorie outlet.

