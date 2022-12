JD, pour un Noël streetwear

À l’occasion des fêtes de fin d’années, JD Sports lance “King of the game”. Une campagne qui mêle l’esprit de compétition à celui de Noël et dont l’unique but est de réussir à atteindre les sommets.

JD Sports, c’est LE détaillant incontournable des marques de sports et de mode adorées des jeunes, parmi lesquelles on retrouve notamment le géant Nike, mais aussi Puma, The North Face, Calvin Klein ou encore Lacoste. Avec sa campagne de Noël, “King of the game” qui met à l’honneur la compétition, JD vise en plein dans le mille en pleine période de Coupe du Monde 2022.

La culture urbaine à l’honneur chez JD

Le streetwear fait partie intégrante de la culture urbaine, et se retrouve dans l’univers du sport, du divertissement et de la musique (pop, rap, trap, drill, etc.). C’est pourquoi JD collabore avec une trentaine de personnalités incontournables et influentes dans leur domaine pour une opération spéciale Noël.

Sportifs, artistes ou encore créateurs de contenus, vous retrouverez parmi les têtes d’affiche l’ancien footballeur parisien Thiago Silva, les artistes Central Cee, Ms Banks ou encore Fresh la Peufra découvert il y a peu dans Nouvelle École, les influenceurs britanniques Chunkz et Harry Pinero dont les vidéos YouTube et TikTok ont fait le tour du monde. Des personnalités fortes qui incarnent les valeurs du dépassement de soi pour atteindre leur objectif et être au sommet de leur art… Tel un roi ou une reine dans son domaine, à l’image de la nouvelle campagne “King of the game”. Plus qu’un message, il s’agit d’un réel dispositif pour encourager et soutenir les jeunes à croire en eux et se surpasser dans toutes les disciplines de la culture urbaine. Et qui de mieux que le roi du streetwear JD, pour mettre en avant et partager tous ces talents à l’occasion des fêtes de fin d’année ?

Noël chez JD Sports

L’esprit de Noël, c'est réunir et partager. C’est pourquoi JD a décidé de faire gagner des prix instantanés à ses clients avec la JD Arcade de novembre à décembre. À cette occasion, JD organise une tournée à Paris, Lyon, Marseille, Nice et Lille pour accéder aux divers jeux d’arcades installés. “King of the game” c’est un peu Noël avant l’heure !

Si vous souhaitez tenter votre chance à la JD Arcade, rendez-vous les sur les réseaux sociaux de la marque, à commencer par le compte Instagram JD, pour suivre les déplacements de la JD Arcade et connaître le magasin participant le plus proche de chez vous.

Cette campagne de Noël ne s’arrête pas qu’à la JD Arcade puisque des produits exclusifs seront par ailleurs disponibles sur le site et dans tous les magasins en France, vous permettant ainsi de vous faire plaisir, mais aussi de trouver le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année. Incontournable dans le monde du sportswear et du streetwear, JD est aussi un acteur incontesté de Noël, pour équiper les sportifs et les accros à la mode urbaine.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec JD Sports. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.