Ligue 1 Uber Eats : regardez les plus gros matchs à prix réduits avec l’offre Prime Video

La Ligue 1 Uber Eats recommence début août ! Les meilleurs joueurs mondiaux vont se retrouver sur les pelouses françaises. Alors ici, on vous dit comment regarder les plus gros matchs à prix réduits avec l’offre Prime Video.

Les amateurs de football français vont retrouver le chemin des stades pour assister en direct ou en replay aux rencontres de la Ligue 1. Les abonnés Amazon Prime Video peuvent souscrire l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 jusqu’au 28 août au prix de 89 euros par an. Si vous laissez passer la date, la chaîne Le Pass Ligue 1 sera au prix de 99 euros par an ou 12, 99 euros par mois.

Dès l’inscription, vous accédez à l’ensemble des programmes de la chaîne. Vous pourrez voir 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats mais aussi de la Ligue 2 BKT. En plus, chaque match est commenté par les spécialistes de la chaîne Le Pass Ligue 1. Ils décryptent et analysent les enjeux des rencontres pendant les matchs et lors des émissions consacrées au championnat.

La Ligue 1 Uber Eats reprend le 5 août prochain !

Les équipes de la Ligue 1 Uber Eats reprennent les matchs dès le 5 août. Cette année, deux nouvelles équipes font leur apparition dans la Ligue 1 Uber Eats : Ajaccio et Auxerre. Du coup, c’est Ajaccio qui ouvre la saison en affrontant l’Olympique Lyonnais le vendredi soir. Vous retrouverez la rencontre sur la chaîne Le Pass Ligue 1 à partir de 21 heures. Puis, tout le week-end, les matchs vont s'enchaîner. Le dimanche après-midi à 15 heures, quatre matchs seront diffusés en simultané. Vous pourrez alors choisir de regarder un seul match ou bien de voir les meilleures actions des quatre duels via un multiplex. Enfin, Marseille clôturera la première journée en affrontant Reims. Le mercato estival n’est pas terminé et les effectifs définitifs des sélections ne sont pas encore connus.

