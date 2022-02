Lille - PSG : où et comment voir le match de Ligue 1 Uber Eats ?

L’équipe de Lille, championne en titre de Ligue 1, affronte le Paris Saint-Germain ce dimanche 6 février à 20h45. Venez découvrir comment voir ce match au sommet.

Le Paris Saint-Germain siège en haut du classement de Ligue 1 avec 53 points. Avec 16 victoires pour 1 défaite, le PSG souffre néanmoins de l’absence de Neymar Jr, convalescent depuis huit semaines. Sergio Ramos, lui aussi, s’est récemment blessé au mollet et la durée de son arrêt est encore incertaine. En revanche, Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma ont repris l’entraînement aux côtés de Mauricio Pochettino. En cette fin de mercato hivernal, les joueurs du PSG sont tous prêts à conforter leur avance dans le classement général. De son côté, le LOSC est dixième, ex aequo avec Nantes. Après deux victoires et deux matchs nuls, les joueurs de Lille accueillent ce dimanche le PSG dans le stade Pierre Mauroy. A la suite d’un mercato plein de rebondissements, les hommes de Gourvennec sont partis en Espagne pour finaliser leur jeu. Déterminés à offrir un prestigieux spectacle aux supporters, les Lillois vont tout donner pour s’imposer à domicile !

Lille - PSG : voici comment voir le match ce dimanche soir !

La rencontre entre Lille et Paris a lieu ce dimanche 6 février à 20h45. Pour suivre l’affrontement en direct entre le LOSC et le PSG, optez pour l’abonnement Amazon Prime Video à 5,99 euros par mois. Le Pass Ligue 1 à 12,99 euros par mois sans engagement s’ajoute à votre forfait Prime. Si vous êtes étudiant, vous bénéficiez d’une offre de réduction Prime Video au prix de 24 euros par an au lieu de 49 euros. Grâce au Pass Ligue 1 Uber Eats, vous accédez à tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 en direct ou en replay pendant une semaine. Enfin avec le Pass Ligue 1, vous pouvez regarder des émissions exclusives pour suivre l’actualité de la Ligue 1. Pour plus de plaisir, regardez jusqu’à 3 matchs différents en simultané ou le même match sur deux écrans distincts ! Ne ratez plus un match avec votre compte Amazon Prime Video et le Pass Ligue 1.

