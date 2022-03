Liverpool – Inter Milan : streaming, heure, chaîne… voici comment voir le match

Ce mardi, assistez au match retour de la huitième de finale de la Ligue des Champions. Le stade Anfield voit s’affronter Liverpool et l’Inter Milan. Découvrez ici à quelle heure, sur quelle chaîne et comment voir le match Liverpool – Inter Milan !

Le match aller avait vu la victoire de Liverpool 2 buts à 0. Pour ce match retour Liverpool - Inter Milan, les Italiens font le déplacement pour tenter d’inscrire le nombre de buts suffisants afin de passer en quart de finale. Toutefois, le club anglais connaît une très belle Ligue des Champions, sans aucune défaite. L’attaque de Liverpool est l’une des meilleures de la compétition et l’Inter Milan devra redoubler d’effort pour percer les lignes défensives de son adversaire. Fort de sa dernière victoire en Serie A, l’Inter Milan peut compter sur son attaquant Lautaro Martinez face à Liverpool. Alors, pour savoir comment et sur quelle chaîne voir le match Liverpool – Inter Milan en streaming, c’est par ici !

