Liverpool – Villarreal en direct : à quelle heure et où voir le match ?

Ce mercredi, Liverpool accueille Villarreal dans le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Chaque équipe va tenter de prendre des points pour disputer la finale le 28 mai prochain. Alors, découvrez ici à quelle heure et où voir le match Liverpool – Villarreal en direct !

La pelouse du stade d’Anfield reçoit les joueurs de Liverpool et de Villarreal. Les premiers ont éliminé le Benfica 6 à 4 dans deux rencontres intenses, tandis que les seconds ont vaincu le Bayern Munich 2 à 1. Le club anglais connaît une belle saison en Ligue des Champions et une seconde place en Premier League, derrière Manchester City. En face, les Espagnols ont remporté l’année précédente la Ligue Europa et fort de cette expérience, Villarreal va tout faire pour aller en finale. La capacité offensive de Villarreal se montre redoutable et précise, ce qui en fait un adversaire dangereux pour Liverpool. Alors, découvrez ici à quelle heure et où voir le match Liverpool – Villarreal en direct !

Offre RMC Sport Profitez de l'abonnement RMC Sport Regardez Liverpool - Villareal en demi-finale de Ligue des Champions J'en profite

Liverpool – Villarreal : où, quand et comment voir le match ?

Ce mercredi 27 avril, le match Liverpool – Villarreal est diffusé en direct à 21 heures sur la chaîne RMC Sport 1. L’offre d’abonnement RMC SPORT 100 % digitale vous donne accès à de nombreuses compétitions de football et de sports de combat à partir de 19 euros par mois. Ainsi, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League anglaise mais aussi les grandes rencontres de la Ligue des Champions, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League. Par ailleurs, les spécialistes de la chaîne vous accompagnent et commentent les matchs en direct tandis que les journalistes interviewent pour vous les entraîneurs et les joueurs dès le coup de sifflet final donné. Vous avez raté une émission ? Ne vous inquiétez pas, l’ensemble des programmes est disponible en replay et sur l’application RMC Sport. Enfin, regardez les matchs en 4K sur le support de votre choix.

Cliquez ici pour profiter de l’offre RMC SPORT 100 % digital

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.