Manchester City – Atletico Madrid en direct : où et quand voir le match de LDC ?

Ce mardi, Manchester City affronte l’Atletico Madrid au stade Etihad. Les équipes vont tout donner dans ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Découvrez où et quand voir le match de LDC !

Ce soir a lieu le match Manchester City - Atletico Madrid et il y a de grandes chances que l’affrontement soit spectaculaire. L’équipe anglaise de Manchester City connaît une très belle saison aussi bien en Premier League qu’en Ligue des Champions. En effet, les joueurs montrent une capacité offensive précise tandis que les défenseurs et le gardien parviennent à maîtriser les attaques adverses. Les anciens finalistes de l’édition 2020-2021 vont devoir affronter une équipe madrilène déterminée à prendre de l’avance dans ce match aller. En revanche, l’Atletico Madrid devra composer avec l’absence de José Maria Gimenez, blessé, et de l’éventuel forfait d’Hector Herrera. Découvrez ici où et quand voir le match de Ligue des Champions Manchester City - Atletico Madrid !

Manchester City – Atletico Madrid : où, quand et comment voir le match ?

Retrouvez ce mardi 5 avril la diffusion en direct du match Manchester City – Atletico Madrid à 21 heures sur la chaîne RMC SPORT.

