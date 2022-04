Manchester City – Real Madrid en direct : à quelle heure et où voir le match ?

Ce mardi, assistez à la demi-finale aller de la Ligue des Champions ! Le Real Madrid se déplace à l’Etihad Stadium pour affronter Manchester City. Alors, découvrez à quelle heure et où voir le match Manchester City – Real Madrid en direct !

Coup d’envoi des demi-finales avec le match Manchester City - Real Madrid. Les rencontres tendues et compliquées face à Chelsea ont tout de même permis au Real Madrid de s’imposer en quart de finale. Toutefois, les joueurs Madrilènes n’ont rien lâché et Karim Benzema a donné la victoire globale dans les arrêts de jeu. Mais en face, Manchester City fait également une belle saison en Ligue des Champions et, tout comme le Real Madrid, Manchester City est premier de sa ligue nationale. La progression du jeu anglais impressionne et la puissance d’attaque crée régulièrement la surprise dans les rangs adversaires. Alors, découvrez à quelle heure et où voir le match Manchester City – Real Madrid en direct !

Manchester City – Real Madrid : où, quand et comment voir le match ?

Venez suivre en direct la rencontre Manchester City – Real Madrid ce mardi 26 avril à 21 heures sur la chaîne RMC Sport 1. Les chaînes RMC SPORT vous offrent un accès à l’ensemble de vos compétitions préférées à partir de 19 euros par mois. Ainsi, vous retrouvez les grands matchs de l’UEFA Champions League et des ligues européennes mais aussi l’intégralité de la Premier League anglaise. Les experts de la chaîne RMC Sport 1 commentent la rencontre en direct tandis que les journalistes sportifs vous donnent rendez-vous en fin de match pour interviewer les joueurs et les entraîneurs. En plus, vous pouvez voir l’ensemble des programmes des chaînes RMC SPORT en direct, en replay et sur l’application RMC Sport. L’actualité des championnats et des meilleures équipes de football ne vous quitte plus ! Enfin, les amateurs de sport de combat peuvent regarder l’UFC, le Bellator, la PFL et de la boxe.

