Monaco – Nice : où, quand et comment voir le match en streaming ?

Le Stade Louis II accueille la trente-troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce mercredi, Monaco affronte Nice pour un duel au sommet ! Alors, découvrez ici où, quand et comment voir le match Monaco – Nice en streaming !

La lutte pour les places européennes fait rage et cette trente-troisième journée n’y échappe pas avec le match Monaco - Nice. En effet, après plusieurs déconvenues, les Niçois sont parvenus à remonter à la quatrième place du classement avec 54 points. Non loin derrière, Monaco, sixième avec 53 points, est au pied de l’Europe. Par ailleurs, les Monégasques enchaînent les victoires en Ligue 1 Uber Eats et possèdent de meilleures statistiques de buts que Nice. Les joueurs de Christophe Galtier devront rester vigilants dans les contres et les offensives monégasques. En plus, Youcef Atal, Alexis Claude-Maurice et Danilo Barbosa sont forfaits pour la rencontre. Alors, découvrez ici où, quand et comment voir le match Monaco – Nice en streaming !

Prime Video Profitez de l'offre Prime ! Amazon Prime Video diffuse le match Monaco - Nice et d'autres matchs de Ligue 1 Uber Eats ! J'en profite

Streaming Monaco – Nice : regardez le match en direct

Retrouvez ce mercredi 20 avril à 19 heures le match Monaco – Nice en streaming sur la chaîne Le Pass Ligue 1 via Amazon Prime Video. Vous pouvez ainsi regarder 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT pour 12, 99 euros par mois. Toutefois, l’offre est exclusivement réservée aux abonnés Amazon Prime. Dès votre inscription, vous accédez à toutes les rencontres diffusées et commentées par les experts de la chaîne Le Pass Ligue 1, dont le match Monaco - Nice, ainsi qu’aux émissions spéciales. Vous plongez alors au cœur des compétitions aux côtés des journalistes sportifs qui décryptent pour vous les compétitions. D’autre part, activez l’option “Stadium FX” pour vivre avec intensité chaque action du match. En plus, le multiplex vous offre les meilleurs moments des rencontres jouées en même temps. Enfin, en direct ou en replay, vous pouvez voir l’ensemble des programmes sur PC, TV, smartphone, tablette, console et via l’application Prime Video.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.