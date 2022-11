Motoblouz propose des casques en promotion et adaptés à la nouvelle norme E22-06

Se protéger à moto est non seulement indispensable, mais obligatoire. Motoblouz pense à votre sécurité et vous propose en ce moment des réductions sur des casques homologués E22-06, la nouvelle norme en vigueur.

Si vous faites de la moto, vous savez probablement qu’une nouvelle norme de sécurité est mise en place depuis le 1er juillet 2022. La norme ECE 22.06 permet d’assurer la protection des usagers des deux-roues. Si son déploiement est graduel (sur plusieurs années), Motoblouz n’a pas attendu pour vous proposer des casques de moto conformes à la norme E22.06.

Et en plus, le site vous offre de jolies réductions dessus. Vous pouvez notamment voir le Arai Quantic, le Shoei NXR2, ou bien le Schuberth C5 à des prix réduits. Retrouvez vos casques préférés et homologués avec des promotions pouvant aller jusqu’à 41 % ! En plus de ces offres exceptionnelles, gagnez 10 euros en vous inscrivant à la newsletter dès 90 euros d’achats. Et ce n’est pas fini, puisque Motoblouz vous livre gratuitement dès que votre panier atteint 69 euros. Avec tous ces petits cadeaux, vous n’aurez plus d'excuses pour ne pas rouler en toute sécurité.

Casques Motoblouz : profitez d'une sélection en promo et homologuée !

Motoblouz vous présente ses casques homologués en réduction. Parmi la sélection, vous pouvez retrouver le casque Jet Dexter Urbo et sa mousse hypoallergénique pour plus de confort à - 31%, le casque HJC I100 modulable à - 24 %, le casque intégral Shoei NXR2 Candy Matt à - 15 %, le Shark Spartan RS Blank et sa mousse 3D à - 21 %, mais aussi le Schubert C5 MATT à - 18 %. Et ce n’est qu’un aperçu des offres que Motoblouz vous réserve. Sur le site, vous trouverez encore un large choix de casques moto pourvu de la norme E22.06 en promotion.

