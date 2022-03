Nike : 3 paires iconiques à découvrir dès maintenant (Air Force 1, Air Max, Jordan)

Nike va vous surprendre avec des nouveautés à ne pas louper sur son site internet. Profitez des offres sur les paires iconiques telles que Air Force 1, Air Max ou Air Jordan !

La célèbre enseigne sportswear Nike a l’habitude de vous proposer régulièrement des nouveautés. Ces derniers temps, elle met à votre disposition des baskets iconiques revisitées et modernisées. Vous n’avez plus qu’à les découvrir en quelques clics et trouver le modèle qui vous correspond le mieux. Plus de temps à perdre avec ces modèles Nike indémodables qui vont partir comme des petits pains, soyez en sûr.

Découvrez la Nike Air Force 1 GTX !

Cette basket masculine emblématique du basketball est disponible chez Nike. La Nike Air Force GTX revient avec une protection renforcée contre la pluie grâce au revêtement Gore-Tex. Très confortable, elle possède une cheville et une languette rembourrées pour stabiliser le pied et améliorer les foulées ou la marche. La semelle est toujours aussi adhérente pour que vous puissiez porter cette basket en toute occasion sur les terrains de basket aussi bien qu’à la ville. Esthétique avec ses couleurs discrètes et lumineuses, elle saura s’adapter à toutes vos tenues.

La Nike Air Jordan Legacy 312 Low est disponible

Cette basket Nike Air Jordan Legacy 312 Low représente à elle seule toute l’histoire sportive de Michael Jordan avec notamment le numéro de son code postal, 312. Très colorée, elle arbore le rouge, le blanc avec des notes de noir et conviendra à tous les styles. Elle se porte sur tous les terrains. Son empeigne en cuir synthétique la rend particulièrement confortable et agréable à porter. De plus, une unité Air-Sole sous le talon vous apporte tout l’amorti dont vous avez besoin.

Nike : Une Air Max 90 full white est dispo sur le site officiel

Également disponible en ce moment sur le site officiel Nike, la basket Air Max 90 entièrement blanche qui a marqué toute une génération. Elle comporte de nombreux détails fidèles à l’original comme les renforts cousus en cuir ou les éléments en TPU. Par ailleurs, elle dispose d’une unité Air Max sous le talon, idéale pour le running et la course à pied. Courte, son pourtour est rembourré au niveau de la cheville et du col pour créer un intérieur confortable et doux. Sa semelle en caoutchouc résistant à motifs gaufrés offre toute l’adhérence et la durabilité nécessaires pour vos sessions running ou la vie quotidienne.

