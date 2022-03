Nike : 5 offres en promotion sur des produits emblématiques (Air Max, Air Zoom...)

Nike est une enseigne connue à travers le monde pour les produits qu’elle propose, découvrez tous ses meilleurs produits sur le site.

Depuis plus de 40 ans, Nike a su réinventer les codes de la tenue sportive en déclinant des pantalons, vestes, survêtements, chaussures et accessoires adaptés à chaque style. En plus de vous proposer régulièrement des nouveautés, notamment des modèles iconiques remis au goût du jour comme les Air Max ou les Air Jordan, Nike vous offre aussi de superbes promotions dans une rubrique dédiée à différents moments de l’année. Vous pouvez découvrir toutes les collections des plus récentes aux plus anciennes en parcourant le site. En commandant, vous êtes sûr de recevoir un produit de qualité qui tiendra la route et vous suivra des années dans vos activités et sorties sportives ou non. Vous trouverez forcément un vêtement ou une chaussure à votre image avec les centaines d’articles proposés dans des couleurs, textures et formes variés.

Promo Nike Profitez des offres Air Max, Maillot de football... profitez des promotions J'en profite

Nike : devenez membre gratuitement et obtenez de nombreux avantages

En plus, Nike vous propose de devenir membre gratuitement pour accéder à de nombreux services supplémentaires. En devenant membre Nike, vous pouvez vous faire livrer gratuitement en livraison standard juste en vous connectant à votre compte. Vous aurez accès à une collection de chaussures et d’équipements uniquement dédiés aux membres de la communauté Nike. Vous aurez droit à des promotions et offres spéciales et exclusives lors d’événements. Vous aurez également accès à des paires élégantes juste avant le grand public, vous avez la priorité. Des experts peuvent même vous accompagner dans le choix de vos tenues et accessoires en vous donnant des conseils personnalisés et avisés. Des coachs sportifs sauront vous accompagner dans votre progression running pour que vous vous concentriez avant tout sur vos objectifs. Prévoyez des entraînements de fitness adaptés avec l’accès membre, ceux-ci s’adaptent à vos performances, votre forme et ajustent l’intensité pour que vous vous sentiez bien dans votre pratique.

Découvrir toutes les offres Nike

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.