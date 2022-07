Nike : 5 offres en promotion sur des produits emblématiques (Air Max, Air Zoom...)

Nike propose des produits de qualité iconiques qui raviront petits et grands, mais en ce moment, vous pouvez profiter de jolies promotions.

Si vous avez envie de vous habiller de manière décontractée ou casual, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur le site de Nike qui vous propose différents articles allant des vêtements en passant par les accessoires. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour passer un été de folie dans des habits stylés et confortables.

Sweats, leggings, pantalons, casquettes et maillots entre autres peuvent être en promotion jusqu’à moins 50%. Vous pouvez être rassuré, Nike apporte tout le soin nécessaire à la fabrication de ses produits, ils durent dans le temps et ne s’abîmeront pas de sitôt. Vous pouvez trouver des paires de chaussures emblématiques comme les Jordan ou les Air Max ou encore d’autres modèles indémodables sur le site et vous créer votre propre sélection pour trouver le style qu’il vous faut.

Nike : devenez membre gratuitement et obtenez de nombreux avantages

Si vous voulez profiter encore plus de tout l’univers Nike, devenez membre et découvrez tous les avantages. En devenant membre, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite standard sur tous vos achats effectués sur le site juste en vous connectant. Vous profitez aussi d’une boutique en ligne avec des modèles exclusivement réservés aux membres Nike. De plus, tout au long de l’année, des promotions vous sont réservées pour économiser. Vous trouverez également les dernières sorties de sneakers en avant-première sur l’application dédiée. Au final, vous accédez à une panoplie de chaussures et d’articles pour soigner votre look et vous démarquer. Avec l’application Nike Training Club, vous accédez à des programmes d’entraînements complets et personnalisés. Tandis que les fans de course à pied pourront bénéficier de l’application Nike Run Club pour s’entraîner et améliorer leurs statistiques avec les conseils de coach. Dans l’application Nike App, en tant que membres, des experts vous aident à trouver les modèles que vous recherchez et vous conseillent comme en boutique.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.