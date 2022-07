Nike : Air Max, Air Force, maillot de foot... les soldes sont là (jusqu'à -50%) !

Marque de sneakers incontournables aussi bien pour pratiquer un sport que pour le quotidien, Nike profite des soldes pour afficher ses paires les plus célèbres en promotion. Ne manquez pas ces offres exceptionnelles !

Jusqu’à -50% c’est le montant des remises proposées sur Nike à l’occasion des soldes d’été. Cet évènement incontournable de l’été prendra fin le 19 juillet prochain. Pour l’occasion, Nike affiche sneakers, maillots, bodys, ou encore sweats et joggings à des prix réduits.

La marque au swoosh propose des produits pour les hommes, les femmes, mais aussi les enfants ! Que vous souhaitez renouveler votre garde robe sportive ou simplement profiter des bonnes affaires Nike, c’est le moment d’en bénéficier !

Nike continue les soldes d'été avec de belles promotions ! (Air Max, Air Force, Jordan...)

Si l’on s’intéresse à la catégorie chaussures, c’est plus de 400 paires qui sont disponibles en promotion. Jordan, chaussures pour courir, ou jouer au football vous trouverez forcément le modèle qui vous convient. La Jordan Flight Origin 4, une chaussure pour enfant faisant partie des meilleures ventes est par exemple vendue 71,97 euros au lieu de 89,99 euros. Pour profiter pleinement des soldes, vous pouvez devenir membre Nike gratuitement ! Ainsi, vous profitez de la livraison gratuite de vos produits et des retours gratuits sous 30 jours, mais pas seulement ! Être membre Nike, c’est bénéficier d’avantages exclusifs comme un accès à une boutique réservée aux membres Nike. Cette dernière propose une collection unique de chaussures et d’équipements. Tout au long de l’année, vous bénéficiez également d’offres spéciales et de promotions. Enfin, vous avez accès aux applications Nike, parfait si vous souhaitez faire du sport, poser des questions sur un produit ou simplement obtenir la dernière paire de sneakers sortie.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.