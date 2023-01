Nike : Air Max, Air Force, Maillot de foot... profitez de promotions allant jusqu'à -50%

Dans deux semaines, les soldes d’hiver se terminent. Pour les quelques jours restants, Nike affiche une multitude d’offres à ne pas rater, avec des promotions allant jusqu’à -50%. Découvrez vite les offres du moment !

Plus de 2400 produits sont affichés à prix mini à l’occasion des soldes d’hiver. Parmi les offres phares de la marque au swoosh, on retrouve des sneakers comme les Nike Air Max Terrascape Plus conçues en matières durables ou encore des sneakers plus classiques comme les Nike Waffle Debut ou encore Nike React Vision.

Sur Nike, vous pouvez également retrouver les maillots de vos équipes favorites comme le 4ème maillot PSG affiché à 50% de réduction ou encore le maillot Galatasaray Extérieur. Parmi les autres produits phares disponibles à prix mini, on peut citer les sweats, les joggings et une belle sélection d’accessoires Nike.

Pour profiter pleinement des soldes sur Nike, il est vivement recommandé d’être membre. En effet, être membre Nike se fait en quelques minutes et est gratuit. Pour les soldes d’hiver et jusqu’au 9 février, le code promo SPRING23 permet de bénéficier de -25% sur vos achats, dès lors que vous achetez au moins deux articles. Être membre Nike permet de profiter d’offres exceptionnelles tout au long de l’année, avec notamment des codes promo. Vous avez également accès à une boutique dédiée aux membres avec une collection unique de chaussures et d’équipements Nike. Tous les membres Nike bénéficient de la livraison gratuite et des retours gratuits sous 30 jours. Enfin, être membre Nike vous donne accès aux différentes applications de la marque ! Pour refaire votre garde robe ou simplement être équipé de produits de qualité lorsque vous vous entraînez, n’hésitez pas à profiter des offres Nike.

