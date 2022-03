Nike : cette nouvelle Air Max est à découvrir avant sa rupture de stock !

Découvrez cette toute nouvelle chaussure Air Max avant qu’il ne soit trop tard sur le site officiel Nike.

La Air Max Terrascape 90 est l’une des chaussures phares proposées sur le site de Nike en ce moment. Vous pouvez la retrouver ces prochains jours, mais gare à la rupture de stock qui ne saurait tarder tant elle est demandée. Les collectionneurs et les fans de la marque se l’arrachent déjà, alors, ne tardez pas à vous rendre sur le site officiel Nike pour la commander et l’essayer dans les plus brefs délais. Cette chaussure pour homme est disponible en différentes tailles, à vous de trouver la vôtre pour être totalement à l’aise. Vous serez séduit par ses détails discrets et son look 100% rétro qui vous feront revenir des années en arrière. Si vous voulez vous sentir jeune tout en ayant l’air stylé, optez pour ces baskets remises au goût du jour.

Nike : La Air Max Terrascape 90 est disponible sur le site officiel

La Air Max Terrascape 90 est conçue pour la ville aussi bien que pour la campagne et associe les deux univers. Unique, elle comporte 20% de matière recyclée dont des chutes de tissu sur la semelle cuvette. Très confortable avec sa semelle intermédiaire en mousse Crater, votre marche est stable et équilibrée. Elle possède une unité Air Max au talon pour renforcer encore votre stabilité et vous fournir tout l’amorti nécessaire à vos sessions running ou au quotidien. Ses notes de gris et de vert lui offrent un style qui va avec absolument tout. Son col à triple coutures est particulièrement résistant et confortable. Elle présente un tissu indéchirable sur l’empeigne avec des renforts latéraux pour lui permettre de résister aux chocs. Vous pouvez lui faire parcourir des kilomètres et des kilomètres sans l’abîmer et vous bénéficierez toujours d’autant de confort et de style. Alors, n’attendez pas et commandez-la tant qu’elle est disponible sur le site Nike.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.