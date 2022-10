Nike : cette nouvelle Air Max Terrascape Plus fait un carton sur le site officiel

Là on ne plaisante plus ! Amateur de la marque Nike, ne passez surtout pas à côté de l’offre sur les Nike Air Max Terrascape Plus. Reconnue depuis 1978, la technologie Nike Air est encore aujourd’hui au rendez-vous avec ce modèle d’exception.

Savez-vous que vous pouvez acquérir une paire de Nike Air Max Terrascape Plus au prix de 179,99 euros sur le site de la marque ? Ne passez pas à côté et surtout regardez ce que vous propose le célèbre fabricant avec ce modèle haut de gamme pour vos sessions de sport, et plus particulièrement celles de running intensif.

Offre Nike Profitez de l'offre ! La nouvelle Nike Air Max est disponible sur le site officiel ! J'en profite

Légère et résistante, cette nouvelle Nike Air Max Terrascape Plus intègre plus de 20 % de matières recyclées sans sacrifier en rien la durabilité de votre paire de baskets. Avec sa voûte plantaire renforcée de forme anatomique et des empiècements latéraux design, nul doute que votre pied et votre dos apprécieront la qualité Nike de ces Air Max Terrascape.

Profitez de l’offre sur la Nike Air Max Terrascape Plus !

Adaptée aux terrains les plus difficiles avec de forts dénivelés, la Nike Air Max Terrascape Plus possède une semelle ultra adhérente pour éviter toute glissade, risque d’entorse ou chute.

C’est ici que l’air emprisonné dans la semelle de haute technologie prend toute sa dimension. Véritable amortisseur naturel, elle vous garantit stabilité et innovation avec l’intégration, dans la semelle, de la technologie Crater pour une mousse préservant le sportif que vous êtes.

Vous hésitez sur la couleur de votre future paire Nike ? Le site vous la propose en un joli bleu et blanc glacier très élégant et un noir plus classique indémodable. Pour nettoyer vos Air Max, rien de plus simple ! Leur matière est spécialement conçue pour un entretien facile, y compris en machine sous réserve de retirer la semelle intérieure et de choisir un programme doux sans essorage puissant.

Cliquez ici pour profiter de l’offre sur les Air Max Terrascape Plus sur le site Nike

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.