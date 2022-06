Nike : cette nouvelle paire est parfaite pour l'été, son prix reste hyper abordable

Sur le site officiel de Nike, l’un des modèles les plus populaires, à savoir la Nike Cortez BE TRUE est disponible à petit prix. Parfaite pour l’été, cette paire de sneakers est vendue 89,99 euros seulement !

Offre Nike Craquez pour l'offre ! Les Nike Cortez Be True sont disponibles sur le site Nike, c'est le moment de craquer ! J'en profite

Nombreuses sont les paires de chaussures vendues sur le site Nike, allant de la chaussure pour courir, faire du basket ou simplement marcher confortablement tout au long de la journée ! Vous pouvez même profiter de remises sur un large choix de modèles, grâce à l’onglet Promotions.

La nouvelle Nike Cortez Be True est à prix avantageux !

La paire de sneakers Nike Cortez Be True est un hommage à la communauté LGBTQIA2S+. Cette nouvelle version de l’un des modèles avant-gardistes et emblématiques met à l'honneur le mouvement et la fluidité. Des Swoosh superposés aux couleurs vives dynamisent votre look. Un effet dégradé estompe le motif arc-en-ciel traditionnel, et la matière brillante comme de la soie apporte une touche décontractée à votre style. Vous porterez cette chaussure à l'infini. Audacieuse, elle est conçue pour être vue, tout comme vous. En commandant sur Nike, les étudiants peuvent bénéficier d’une remise de 10% sur leur commande. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement pour devenir membre Nike et ainsi bénéficier de la livraison gratuite et des retours gratuits pendant 30 jours. De plus, vous aurez accès à des avantages exclusifs, comme une boutique dédiée en ligne, mais aussi des remises ! La Nike Cortez BE TRUE est disponible dans presque toutes les tailles, du 35.5 au 49.4, à seulement 89,99 euros.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.