Nike : découvrez les top promotions de ce weekend (Air Max, Air Zoom...)

Nike a décidé de vous gâter pour la rentrée avec une flopée de promotions toutes plus intéressantes les unes que les autres à shopper sur son site ce week-end.

Plusieurs produits parmi les plus connus se trouvent en promotion dès ce week-end sur le site Nike. Il ne vous reste plus qu’à aller y faire un tour pour trouver votre bonheur et faire des heureux. Enfants, femmes, hommes, tout le monde s’intéresse à l’univers Nike. Vous pourrez trouver des prix réduits sur des modèles emblématiques et toujours aussi en vogue comme les Air Max ou Air Zoom entre autres.

Offres Nike Profitez des promotions Sur le site Nike, de nombreuses promotions vous attendent ! J'en profite

Attention car ces petits prix qui peuvent atteindre 50% de remise pourraient bien s’envoler rapidement. Mieux vaut ne pas attendre et figurer parmi les premiers à attraper la paire de baskets, le sweat ou le pantalon qu’il vous faut. En effet, les articles les plus recherchés et prisés risquent bien de ne plus être disponibles vers la fin du week-end de promotions spécial.

Nike : devenez membre gratuitement et obtenez de nombreux avantages

Si vous aimez acheter vos habits et chaussures sur le site Nike, vous pouvez devenir membre pour zéro euro et profiter de plusieurs bons plans. Par exemple, en vous connectant, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite standard sur vos produits. Vous accédez à des articles exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur une boutique exclusive réservée aux membres Nike. Vous pouvez aussi recevoir des conseils et entraînements personnalisés pour le running et d’autres sports fitness ou cardio pour garder la forme. Une application sneakers est aussi disponible pour vous aider à trouver les dernières paires avant tout le monde et des informations sur ces modèles emblématiques à travers des articles. Tout au long de l’année, des offres spéciales et des promos attendent les membres Nike. N’hésitez pas à demander conseil aux experts pour trouver votre style ou trouver un modèle en particulier, ils sont là pour vous aider.

Cliquez ici pour profiter des promotions Nike

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.