Nike : dernières heures pour obtenir des produits à petit prix

Les offres du Cyber Monday vont prendre fin ce soir sur le site Nike. Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de -25% sur plus de 4000 produits ! Découvrez ci-dessous comment faire pour profiter de cette remise.

Le Black Friday est terminé, mais le Cyber Monday a pris la relève. Ce lundi 29 novembre, vous pouvez continuer à profiter d’offres exceptionnelles sur une large sélection de produits. Si vous souhaitez une nouvelle paire de sneakers ou encore de nouveaux vêtements pour le sport, direction le site de Nike ! Jusqu’à ce soir 23H59, vous profitez de -25% sur tout le site. Pour cela, il faut utiliser le code GAME21 au moment du paiement pour voir la promotion s'appliquer. Une offre limitée dans le temps, mais aussi aux membres Nike.

Nike : 25% de remise grâce à un code promo inédit

Si vous n’êtes pas encore membre Nike, c’est très simple ! Il suffit de vous inscrire gratuitement pour pouvoir profiter de la remise de 25% sur l’ensemble du site. En devenant membre Nike, vous profitez également d’avantages exclusifs comme la livraison standard gratuite, mais aussi une boutique réservée aux membres nike, ainsi que des offres spéciales et des promotions exclusives comme c’est le cas avec le Cyber Monday. Vous pourrez également accéder aux différentes applications Nike, comme NIKE APP, NIKE RUN CLUB, NIKE TRAINING CLUB et SNKRS APP. Avec l’offre spéciale Cyber Monday vous pouvez par exemple obtenir les Nike AIR MAX 2090 à 119,97 euros au lieu de 149,99 euros. Le sweat à capuche, Nike Sportswear est proposé à 51,97 euros au lieu de 64,99 euros. Plus largement, les offres NIKE sont disponibles sur les chaussures, vêtements, accessoires, mais aussi les maillots de vos équipes favorites.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.