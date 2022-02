Nike dévoile le 4e maillot de football du PSG, découvrez-le sur le site officiel !

Depuis le 15 février dernier, la nouvelle collection de vêtements du PSG est disponible ! On y retrouve le quatrième maillot du PSG. Un maillot simple et blanc à l’image de l’équipe. Découvrez sans plus attendre le fameux maillot sur le site de Nike !

Le 10 février dernier, le PSG a officiellement dévoilé son nouveau maillot en collaboration avec Jordan Brand. Le maillot blanc du PSG sera portée aussi bien par l’équipe masculine, que l’équipe masculine, notamment lors de la seconde partie de la saison. Le 4e maillot blanc Nike du PSG, assez simpliste fait référence aux uniformes des équipes de basketball et particulière celle de Chicago. En plus du maillot, toute une collection de vêtements, avec survêtements, joggings et même une paire de Air Jordan 1 Mid, est disponible pour les hommes, les femmes et les enfants.

PSG : le 4e maillot du PSG est disponible sur le site Nike

L’ensemble de la collection de vêtements est à retrouver sur le site officiel de Nike. On retrouve deux maillots. Le maillot Paris Saint-Germain 2022/23 Match à 139,99 euros et le maillot Paris Saint-Germain 2022/23 Stadium. Pour chaque maillot, il est possible de le personnaliser avec le numéro et le nom d’un joueur comme Mbappé ou Neymar, mais aussi avec un numéro et un nom personnalisé, pour un cadeau encore plus authentique. Pour le short de football, ce dernier intègre le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allie l’identité du club aux codes iconiques du basketball et ceux de la street culture. A porter lors d’un match en stade, à la maison, dans un bar ou tout simplement à offrir, le quatrième maillot du PSG est le cadeau parfait à offrir ou à s’offrir pour porter fièrement les couleurs de l’équipe !

