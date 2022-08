Nike : le top des offres en promotion sur les produits emblématiques (Air Max, Air Zoom...)

Tout au long de l’année, Nike affiche des centaines de produits en promotion. Pour préparer la rentrée, découvrez vite les offres du moment à saisir rapidement.

Nike est une marque appréciée par tous, les grands comme les petits, sportifs ou non. Sur le site officiel de la marque au swoosh, on retrouve un onglet dédié aux promotions, disponible toute l’année. Que vous recherchiez une paire de Jordan, une paire de sneakers pour courir ou bien un nouveau legging ou un sweat, vous trouverez forcément votre bonheur. En ce moment, on retrouve plus de 2000 produits disponibles à prix réduit. Parmi ces produits, plus de 200 paires de sneakers sont proposées. Nike Blazer Mid, Air Max, ou encore Air Flight, dépêchez-vous de profiter de ces offres.

Pour vous faciliter la tâche, vous avez la possibilité d’utiliser les différents filtres disponibles : taille, sexe, couleurs, % de remise ou encore prix. En commandant sur le site officiel de Nike, vous profitez de produits de qualité et authentiques !

Nike : devenez membre gratuitement et obtenez de nombreux avantages

Nike propose à ses clients de devenir gratuitement membre Nike. Après une inscription rapide, vous bénéficiez de la livraison gratuite sur tous vos achats, mais pas seulement ! En effet, les membres Nike ont accès à une boutique réservée aux membres, avec une collection de chaussures et d’équipements Nike. Tout au long de l’année, vous profitez d’offres spéciales et de promotions. Enfin, être membre Nike c’est faire partie d’une communauté. Vous avez donc accès aux différentes applications Nike comme la Nike App, l’application Nike Run Club, l’application Nike Training Club et la SNKRS App. De plus, les étudiants bénéficient d’une remise de 10% sur toutes leurs commandes tout au long de l’année.

Profitez de toutes les offres Nike en promotion !

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.