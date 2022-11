Nike : même après le Black Friday, les promotions sont toujours là

Même si le Black Friday n’est plus d’actualité, les offres promotionnelles sont toujours disponibles sur le site Nike. Grâce à elles, vous pouvez réaliser de bonnes affaires et préparer vos cadeaux de Noël à prix mini.

Noël approche et Nike l’a bien compris ! Dans la catégorie promotions du site c’est plus de 2800 références qui sont à acheter à prix cassé.

Offre Nike Profitez de l'offre ! Les promotions Nike pour les fêtes de fin d'année sont ouvertes ! J'en profite !

Que vous recherchiez une paire de sneakers, un maillot de foot ou encore un survêtement, vous trouverez forcément ce dont vous avez besoin. À offrir ou pour vous, Nike casse les prix pour votre plus grand bonheur.

Comment devenir membre Nike ?

Pour vous faire plaisir tout au long de l’année et profiter de toujours plus de bonnes affaires, nous vous conseillons de devenir gratuitement membre Nike. Vous bénéficiez ainsi de la livraison gratuite sur toutes vos commandes. Vous avez également accès à une boutique réservée, avec une collection unique de chaussures et d’équipements Nike. Des offres spéciales et promotions sont également disponibles de manière exclusive tout au long de l’année. Enfin, grâce à votre adhésion Nike, vous pouvez accéder aux différentes applications de la marque au Swoosh, comme la Nike App, l’application Nike Run Club, l’application Nike Training Club ou encore la SNKRS APP. Parmi les offres Nike les plus intéressantes, on peut citer la Nike Waffle Debut vendue à 41,97 euros au lieu de 69,99 euros. Le sweat à capuche et zip Nike Sportswear Tech Fleece normalement vendu 119,99 euros, dont le prix chute à seulement 71,97 euros. La brassière de sport rembourrée Nike Swoosh est affichée à 33,97 euros au lieu de 47,99 euros. N’attendez plus et commandez dès maintenant des milliers de produits à prix réduit !

Cliquez ici pour profiter des offres promotionnelles chez Nike

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.