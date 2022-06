Nike officialise le nouveau maillot de l'Équipe de France 2021 des féminines

Nike vous propose de découvrir le nouveau maillot officiel de l'Équipe de France 2021, vous pouvez l’acheter dès maintenant sur le site.

Quoi de mieux que de vous parer aux couleurs de votre équipe préférée ? C’est désormais possible avec ce maillot Nike qui est inspiré de la célèbre équipe de France. Adoptez le look de l’équipe de France et vous serez paré pour l’été. Ce maillot pour homme est disponible de la taille XS au double XL, vous trouverez donc forcément celui qui correspond à votre musculature et morphologie.

Nouveauté Nike Profitez de la nouvelle offre Nike ! Le nouveau maillot de l'Equipe de France Féminine est enfin disponible ! J'en profite

Le tissu anti-transpirant vous permettra de l’utiliser au quotidien et pour jouer au football sans transpirer. Fabriqué en matériaux recyclés et 100% polyester, il est très léger et souple et facilite les mouvements. Vous apprécierez les détails comme le coq ou encore le sigle de la FFF apposés sur ce maillot de foot. N’attendez pas pour le commander sur le site Nike et le recevoir sous peu.

Achetez le maillot de la l'Équipe de France sur le site Nike !

Si vous décidez de vous inscrire chez Nike, vous devenez alors automatiquement membre ce qui vous donne droit à une série d’avantages. Vous accédez par exemple à la livraison standard gratuite sur tous vos achats ce qui vous permet de faire des économies. Devenir membre Nike, c’est aussi avoir accès à une boutique réservée exclusivement aux membres avec une collection unique et inédite de produits et d’accessoires. Vous aurez aussi la possibilité de bénéficier de promotions exclusives tout au long de l’année lors de certains événements notamment. Et si vous voulez vous mettre au sport, que ce soit du fitness ou de la course, vous pourrez recevoir des conseils d’experts et un coaching personnalisé avec des entraînements et des astuces pour vous aider. En plus, si vous recherchez un produit particulier ou si vous hésitez, les experts Nike sauront vous conseiller et vous trouver le look le plus approprié. Commencez dès maintenant à en profiter en commandant ce maillot de l’Équipe de France sans plus attendre sur le site Nike.

Craquez pour le nouveau maillot Nike Equipe de France Féminine 2022

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.