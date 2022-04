Nike profite du printemps et propose un code promo inédit sur ses produits phares

Pour vous faire plaisir et trouver des vêtements tendances, rendez-vous chez Nike qui vous propose des remises exclusives.

Entre le 28 avril 14 h et le 2 mai 2022 à 9 h, retrouvez les promotions sur le site de Nike. La célèbre enseigne sportswear propose un code promotionnel exclusif réservé aux membres Nike. Pour en profiter, il vous suffit d’acheter deux articles ou plus sur le site Nike et de laisser parler votre imagination et vos envies. Ensuite, entrez le code SPRING22 dans la case dédiée pendant la période promotionnelle au moment du passage de votre commande sur le site pour obtenir 25% de réduction sur votre commande. Certaines exclusions s’appliquent et elles sont à vérifier sur le site de Nike. Cette offre exclusive, réservée aux membres Nike, permet de récompenser votre fidélité tout en augmentant votre pouvoir d’achat. C’est une bonne occasion pour trouver une tenue complète et accessoiriser vos tenues avec des vêtements de marque et de qualité.

Offre Nike Découvrez l'offre Nike ! 25% de remise à partir de 2 produits achetés ! Je profite du code promo

Nike : profitez du printemps pour vous faire plaisir

Nike sait s’adapter aux besoins de ses clients et propose régulièrement des offres promotionnelles en fonction des saisons. Ici, le printemps est mis à l’honneur puisqu’avec le code promo SPRING22 tout en étant membre Nike, si vous avez deux articles ou plus dans votre panier, vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 25% sur la valeur totale de vos achats. Attention, cette offre n’est valable qu’à partir du 28 avril 14 h jusqu’au lundi 2 mai 9 h. En plus, des promotions sont bien évidemment à retrouver sur le site pour tous, avec des montants pouvant atteindre 50 % de remise. C’est le moment ou jamais de trouver le short qui ira parfaitement avec votre maillot, ou le sweat qui mettra en valeur votre pantalon Nike. N’oubliez pas les casquettes, chaussures et sacs pour accompagner au mieux vos tenues. Le printemps est enfin là et ça se sent chez Nike avec des produits colorés et à prix cassés.

Cliquez ici pour profiter de l’offre de printemps Nike pour les membres

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.