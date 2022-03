Nike vous donne les clés pour progresser dans votre parcours sportif

La Nike House of Innovation vous invite à vivre une nouvelle expérience interactive. Une installation encore une fois à la pointe de la technologie, destinée à vous accompagner dans votre progrès personnel à travers les 5 piliers du fitness de Nike : Mouvement, Récupération, Nutrition, Pleine Conscience et Sommeil. Que vous soyez plutôt running, training ou yoga, faites le plein de conseils et repartez avec les bons outils pour vous aider à atteindre vos objectifs !

Pour son magasin des Champs-Élysées à Paris, Nike a vu les choses en grand. Ce n'est pas qu'une simple séance shopping qui attend ses visiteurs, mais une expérience hors du commun, axée sur l'innovation. D'ailleurs ce n'est pas un hasard si la boutique porte le nom de "House of Innovation". Troisième du genre dans le monde, après New York et Shanghai, ce véritable temple sportif propose régulièrement des parcours immersifs conçus, tout comme les produits les plus novateurs de la célèbre marque, avec de vraies technologies de pointe. L'occasion pour les clients ou simples curieux d'en découvrir plus sur les nouvelles collections, mais aussi la philosophie de Nike, tout en passant un vrai moment divertissant. C'est encore le cas actuellement, avec la campagne Progress qui s'est récemment installée au cœur du magasin parisien. Visite guidée, en images, de cette nouvelle installation.

Pour vivre cette nouvelle expérience interactive à la Nike House of Innovation, vous aurez simplement besoin de… votre smartphone ! © Jessica Rat

Un parcours interactif avec les applis Nike Run Club et Nike Training Club

"Vos progrès commencent ici." C'est le message qui nous accueille à l'entrée de la Nike House of Innovation, le slogan en quelque sorte de cette campagne Progress. Pour cause, celle-ci est destinée à accompagner les visiteurs dans leurs progrès sportifs personnels, qu'ils soient adeptes de training, de running ou de yoga. Elle est construite autour de 5 principes fondamentaux, les 5 piliers fitness de Nike : le Mouvement, la Récupération, la Nutrition, la Pleine Conscience et le Sommeil. Le parcours actuellement installé à la Nike House of Innovation vous propose de les découvrir, un à un. Mais d'abord, première étape : rejoindre la communauté Nike en téléchargeant les applications - gratuites - Nike Run Club et Nike Training Club (ou NRC et NTC, pour les intimes). Conçues justement pour vous aider à progresser, avec des entraînements guidés, des conseils d'experts ou encore des défis à relever, elles sont ici indispensables pour prendre part à l'expérience interactive, pleine de jolies surprises…

Devenez membre de la communauté Nike avec les applis NRC et NTC, accessibles gratuitement via les QR Codes proposés à l'entrée du magasin. © Jessica Rat

Télécharger l'app Nike Running Club sur iPhone ou sur smartphone Android.

Télécharger l'app Nike Training Club sur iPhone ou sur smartphone Android.

Des bulles futuristes pour représenter les 5 piliers fitness de Nike

Une fois les applis téléchargées, vous serez inévitablement happé au cœur de la boutique où se trouvent actuellement cinq "bulles" futuristes, joliment éclairées de néons. Elles représentent les 5 fameux piliers fitness de Nike ! À vous de les parcourir, une à une, en toute tranquillité.

La Nike House of Innovation a encore mis en place une belle et surprenante installation pour sa campagne Progress. © Jessica Rat

De beaux espaces pour découvrir, en toute tranquillité, les cinq fondamentaux du fitness. © Jessica Rat

Chaque bulle étant donc dédiée à un des 5 principes fondamentaux pour tout athlète, la Pleine conscience, le Mouvement, la Nutrition, la Récupération et le Sommeil, elles ont différentes choses à offrir. Alors que des experts dans chaque domaine donnent de premiers conseils dans les vidéos sur les écrans, les visiteurs sont surtout invités à flasher des QR Codes pour vivre pleinement l'expérience. Car c'est l'occasion de repartir avec de vrais outils pour vous aider à progresser !

Ne pas hésiter à flasher tous les QR Codes des bulles pour découvrir toutes leurs surprises ! © Jessica Rat

Par exemple, un podcast Headspace, taillé pour un run de récupération de 35 minutes… © Jessica Rat

Des recettes adaptées à une alimentation d'athlète, avec également des liens par QR Codes vers des vidéos pour les suivre pas à pas… © Jessica Rat

Ou encore des défis running, training et yoga, avec quatre semaines pour les relever via les applis NRC et NTC… Et des goodies à la clé en guise de récompenses ! © Jessica Rat

Les Nike Store Athletes à la rescousse et deux nouveaux produits innovants

Pour aller plus loin, toutes les bulles proposent par ailleurs d'autres QR Codes derrière lesquels se cachent des articles, qui s'afficheront donc sur votre smartphone, et vous permettront d'en découvrir davantage sur les 5 piliers du fitness. Et si vous avez des questions, ou souhaitez simplement interagir avec un être humain, pas d'inquiétude ! Les Nike Store Athletes sont là pour vous guider, non seulement à travers l'installation de la campagne Progress, mais aussi dans votre parcours sportif personnel. Ayant eux-mêmes une expérience, voire de vraies histoires inspirantes à partager, ils seront de bon conseil pour vous aider à progresser et atteindre vos objectifs.

Les Nike Store Athletes sont à votre écoute… et surtout de bon conseil ! © Jessica Rat

N'hésitez pas par ailleurs à aller vers ces Athletes si vous décidez de craquer pour l'une des deux innovations de Nike mises en avant dans cette campagne Progress : une nouvelle paire de baskets et une nouvelle collection de brassières.

Nike Air Zoom SuperRep3, pour à la fois une incroyable légèreté et à la fois une vraie stabilité, grâce à un système de support dynamique innovant. © Jessica Rat

Nike Dri-Fit Alpha Zip-Front Bra, une nouvelle brassière qui apporte un parfait maintien tout en laissant la peau respirer. © Jessica Rat

Car la Nike House of Innovation propose depuis peu des services (littéralement) taillés sur mesure pour ces produits : Shoe Fit et Bra Fit. De quoi vous assurer de repartir non seulement avec les bons outils, mais aussi les bonnes tailles !

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.